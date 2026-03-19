Rusia desafía sanciones: petrolero con 730 mil barriles va rumbo a Cuba en medio de tensión con EU / Ken Jack

El envío de más de 700 mil barriles ocurre mientras la isla enfrenta apagones y presión directa de Estados Unidos

Un petrolero ruso sancionado por Occidente se dirige a Cuba con más de 700 mil barriles de petróleo, en un movimiento que vuelve a tensar el tablero geopolítico y energético en el Caribe, justo cuando la isla atraviesa una de sus peores crisis de abastecimiento.

De acuerdo con datos de rastreo marítimo, el buque Anatoly Kolodkin cargó alrededor de 730 mil barriles de crudo en el puerto ruso de Primorsk el pasado 8 de marzo. Días después, ya navegaba por el Atlántico con rumbo directo a territorio cubano.

La llegada está prevista para el 23 de marzo, con destino a la terminal petrolera de Matanzas, una instalación clave para el suministro energético de la isla.

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Un petrolero bajo sanciones en plena ruta

El caso no es menor. El Anatoly Kolodkin está sujeto a sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, lo que convierte su trayecto en una operación de alto riesgo político y económico.

Este tipo de movimientos suele formar parte de estrategias para esquivar restricciones internacionales, en un contexto donde el comercio energético se ha vuelto una herramienta directa de presión entre potencias.

Otro buque se suma: diésel en camino con ruta irregular

A la par, otro barco aparece en el radar: el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, transporta cerca de 200 mil barriles de diésel rumbo a Cuba.

Este buque realizó un trasbordo en altamar cerca de Chipre, una práctica común para ocultar el origen del combustible. Desde entonces, ha seguido una ruta errática por el Atlántico, reduciendo velocidad en varios tramos, lo que refuerza sospechas de maniobras para evitar monitoreo.

Hasta el último reporte, se encontraba en el Caribe, aún a más de mil kilómetros de la isla.

Cuba, sin petróleo y al borde del colapso energético

El contexto es crítico, Cuba no recibe petróleo desde el 9 de enero, cuando México realizó un último envío antes de frenar los suministros ante presiones de Washington.

La situación se agravó tras la caída de su principal aliado energético, Venezuela, lo que dejó a la isla prácticamente sin respaldo en materia de hidrocarburos.

El resultado ya se siente en las calles: apagones constantes, reducción de actividades y una presión social creciente.

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Estados Unidos endurece el cerco

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado el bloqueo petrolero contra Cuba, buscando cortar cualquier vía de suministro externo.

En este escenario, la llegada de crudo ruso representa no solo un alivio temporal para La Habana, sino también un desafío directo a las sanciones occidentales.

Energía, sanciones y tensión global

El envío de petróleo desde Rusia a Cuba refleja cómo la energía sigue siendo un arma geopolítica clave. Mientras Occidente endurece restricciones, países aliados buscan rutas alternas para mantener a flote economías bajo presión.

La gran pregunta ahora es cuánto tiempo podrá sostenerse este tipo de operaciones sin escalar aún más el conflicto internacional.