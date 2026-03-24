Consejeros del INE niegan haber emitido propuestas para el Plan B electoral

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral negaron que desde el Consejo General hayan emitido observaciones o propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como “Plan B” en materia electoral.

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¿Por qué niegan los consejeros una postura sobre el Plan B?

A través de una carta dirigida a “la opinión pública”, siete de los 11 consejeros, aseguraron que la supuesta entrega de un documento “atribuido al INE” no “refleja ni representa una posición institucional”.

A través de su cuenta de la red social “X”, la consejera Dania Ravel, señaló que se ha difundido en diferentes medios de comunicación que el INE envió observaciones o propuestas del proyecto que se encuentra en el Senado de la República incluso enfatizó que no se ha elaborado, discutido ni consensuado documento alguno y dijo, tampoco se ha hecho del conocimiento del órgano colegiado la supuesta entrega de un documento de esta naturaleza.

Ante ello explicó que algunos consejeros decidieron compartir un texto con el propósito de brindar claridad a la ciudadanía.

🔊 Nota aclaratoria



Se ha difundido en diferentes medios de comunicación que el @INEMexico ha enviado observaciones o propuestas relacionadas con el llamado “Plan B”, en el marco de la discusión de la #ReformaElectoral.



Esta información es incorrecta. Al interior del #INE no se… pic.twitter.com/VRXYqVVDwt — Dania Ravel (@DaniaRavel) March 24, 2026

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¿Qué postura plantean los consejeros del INE?

Consideró que cualquier reforma electoral debe construirse con diálogo, análisis riguroso y sustento técnico por lo que dijo que los consejeros firmantes reiteraron su disposición para aportar la experiencia acumulada a lo largo de más de 35 años, siempre desde la colegialidad y con total transparencia.

En dicho documento, las consejeras y consejeros firmantes se dijeron abiertos al diálogo y disposición aportar la experiencia técnica, en consecuencia, enfatizaron, atenderán cualquier requerimiento o llamado que se les formule por las vías institucionales correspondientes.

Este documento fue firmado por el consejero, Arturo Castillo Loza, Karla Humphrey Jordán, Martin Faz Mora, Rita, Bell López Venced, así como el consejero Jaime Rivera Velázquez y la consejera Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez.

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