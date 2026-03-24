Caso Preparatoria Makarenko: El agresor de 15 años anunció el ataque 9 horas antes en redes sociales

En entrevista con Carlos Loret de Mola el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el joven que asesino a dos maestras en la Preparatoria Makarenko del municipio de Lázaro Cárdenas se dirigió directamente a las víctimas con un arma R-15 que posiblemente pertenezca al padre, según los videos que obtuvieron.

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¿Qué se sabe del ataque en la preparatoria?

El fiscal de Michoacán dio a conocer que el joven de 15 años público y un video en redes sociales nueve horas del ataque contra las maestras y un video en ingles haciendo referencia a algunos atentados en escuelas de Estados Unidos.

“Él se contactó con su madre, con su mamá, quien está a la disposición de compartirnos su celular porque al momento de la detención no contaba con su celular este menor de edad y si es importante, pues para conocer el contexto que lo motiva, bajo qué circunstancias, qué conexiones, qué relaciones mantenía él y qué lo motivó a realizar esta acción tan lamentable que se vivió”. — Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

🔴Video muestra al presunto agresor, un alumno de 15 años, mostrando un fusil calibre 5.56 horas antes del ataque en la preparatoria #Makarenko, en #LázaroCárdenas, #Michoacán, donde dos maestras fueron asesinadas dentro del plantel.



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Sobre el padre mencionó que es parte de las investigaciones y actualmente la madre además de compartirles el celular del joven y aportarles información, permitirá el acceso a su habitación para recabar más elementos importantes.

¿Qué investigan las autoridades en este caso?

“En unas primeras entrevistas con algunos maestros dijeron que era un joven retraído… consideramos estos posteos en redes sociales en donde decía hoy es el día y hacía postulados antifeministas y se mostraba con el arma… nueve horas antes del hecho, en la madrugada publicó esto, a lo mejor con algunas alertas que pudieron haber estado por parte de familiares o por parte de autoridades se pudo prevenir, pero lamentablemente no fue así”. — Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Torres señaló que fue trasladado a la Fiscalía para hacerle los estudios respectivos de sangre para saber si estaba bajo influencia de alcohol o drogas; probablemente sea trasladado a Morelia para atenderlo con las características que conlleva el que sea un menor de edad con personal certificado y ante un juzgado especializado.

🔴Video muestra al presunto agresor, un alumno de 15 años, mostrando un fusil calibre 5.56 horas antes del ataque en la preparatoria #Makarenko, en #LázaroCárdenas, #Michoacán, donde dos maestras fueron asesinadas dentro del plantel.



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