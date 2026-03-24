Alumno asesina a dos profesoras en Michoacán, ¡Solo tiene 15 años!

Omar "N" de solo |15 años fue detenido y amarrado por sus compañeros quienes llamaron a las autoridades luego del asesinato de dos de sus profesoras.

Un ataque en la preparatoria Makarenko del municipio de Lázaro Cárdenas se registró esta mañana en donde un alumno de una preparatoria abrió fuego contra dos maestras al interior de la institución educativa.

Hechos ocurridos dentro del plantel

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes en la escuela preparatoria Makarenko en el centro de la ciudad cuando el jovencito de apenas 15 años de edad abrió fuego contra las dos maestras con un fusil calibre 5.56 quitándoles así la vida.

Los cuerpos de las maestras fueron localizados en el interior del plantel con varios impactos de arma de fuego, al parecer un rifle A-15 con un cargador y 40 cartuchos útiles.

El adolescente logró ser detenido en el momento y en el lugar, confirmó el secretario de gobierno, Raúl Zepeda.

Omar "N" quien en redes se hacía llamar vodka se exhibía con el arma que utilizó para acabar con la vida de las profesoras de la preparatoria Makarenko. Ampliar

Reacción de la comunidad e investigaciones

El hecho generó pánico entre la población estudiantil y tanto alumnos como maestros se resguardaron en los salones de clases.

Las maestras fueron identificadas y llevadas al SEMEFO para las necropsias de ley.

Las clases no fueron suspendidas en la institución y la Fiscalía Estatal ya realiza las investigaciones.

También se difundieron imágenes y un vídeo donde se aprecia al adolescente posar con una arma larga y postear " Hoy es el día".