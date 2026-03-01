Balacera hoy en Guadalajara: Reportan ataque y ponchallantas sobre Avenida de las Américas

Una intensa balacera se registró la mañana de este domingo 1 de marzo de 2026 en calles de Guadalajara, Jalisco, lo que provocó alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona metropolitana. Los hechos ocurrieron en Avenida López Mateos y su cruce con Avenida de las Américas, donde se reportaron disparos y artefactos tipo ponchallantas colocados sobre la vía, según reportes de autoridades y vecinos.

La movilización policiaca fue inmediata tras los informes ciudadanos de detonaciones. Elementos de la Policía de Guadalajara y de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco se desplazaron al lugar para controlar la situación, retirar los ponchallantas y resguardar a los automovilistas afectado por los objetos punzocortantes.

Desde primera hora de este domingo se atendió un reporte de detonaciones de arma de fuego en López Mateos y Américas. Elementos de la @policiagdl en coordinación con la @sseguridadjal acudieron para resguardar la zona, auxiliar a los vehículos afectados y retirar varios… — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) March 1, 2026

La escena generó pánico y confusión en una de las arterias más importantes de la ciudad, obligando al cierre parcial de la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Testigos señalaron que la balacera fue abrupta y causó que varios conductores buscaran refugio inmediato fuera de sus vehículos.

Qué se sabe del ataque y artefactos colocados

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre detenciones o heridos graves producto de los disparos o de los ponchallantas, aunque sí confirmaron daños a vehículos particulares y unidades de transporte público que circulaban por la zona cuando los artefactos fueron colocados.

Las primeras investigaciones quedaron a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que ya recopiló indicios y testimonios para esclarecer el motivo del ataque y si está relacionado con hechos de violencia recientes en la entidad.

Balacera hoy en Guadalajara: Reportan ataque y ponchallantas sobre Avenida de las Américas pic.twitter.com/6MaMJGlRuN — Franc (@paco__miranda) March 1, 2026

Habitantes y comerciantes cercanos a la zona afectada expresaron su preocupación por la repetición de hechos violentos en áreas urbanas transitadas, y urgieron a las autoridades a reforzar los protocolos de seguridad para evitar nuevas agresiones.

Violencia tras la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Este episodio se suma a una oleada de violencia en Jalisco tras recientes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y fuerzas de seguridad por la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha mantenido en alerta a las autoridades y a la población.

🚨REPORTE DE SUJETOS ARMADOS EN GUADALAJARA 🚨



¡La situación en la ZMG se complica! Tras el caos generado por los ponchallantas en la Glorieta Colón y sus alrededores, ahora se reporta la presencia de personas armadas en la calle Buenos Aires y avenida Américas, en la colonia… pic.twitter.com/CRNNd8BaeX — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) March 1, 2026

Ante la situación, se han reforzado operativos policiales en puntos estratégicos de Guadalajara y la Zona Metropolitana, con el objetivo de garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

La Secretaría de Seguridad exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por canales oficiales y evitar difundir información no verificada, al tiempo que se trabaja en la identificación de responsables y en el restablecimiento total del orden en la zona del incidente.