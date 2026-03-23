Rescatan a 229 migrantes dentro de tráiler con reporte de robo en Veracruz; 17 son menores no acompañados

Un total de 229 migrantes, entre ellos 17 menores de edad, fueron rescatados del interior de un trailer, unidad que había sido detenida por reporte de robo en la zona de Puente Nacional por elementos de la Policía Estatal, en Veracruz.

La unidad fue remitida a las instalaciones del corralón Grúas Méndez, ubicada en la colonia Revolución de la ciudad de Xalapa, donde empleados se percataron de los gritos de auxilio de los migrantes que viajaban en la caja seca.

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Al respecto, el subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, señaló que se trataba de personas originarias de Honduras.

“La detuvo la Secretaría de Seguridad Pública, lo detienen, al parecer ese dato lo tiene el secretario de Seguridad Pública, pero al parecer lo detienen por reporte de robo”.

Cuestionado sobre el conductor del trailer, dijo que al no tener se encuentra detenido a la altura de Puente Nacional.

Sobre las condiciones de los migrantes, el funcionario estatal aseguró que todos se encuentran bien de salud, salvo algunas deshidrataciones.

“Por fortuna todos vienen bien, se dio la atención con la calidad humana que nos instruyó la Gobernadora, pero todos bien, salvo algunos que venían deshidratados”.

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