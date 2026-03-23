Niega Irán conversaciones productivas con Trump, señala retroceso de EUA

El gobierno de Irán niega los dichos de Trump, no hay trato diplomático en la suspensión de sus bombardeos, sino un retroceso de EUA, afirma Teherán.

Luego del amago de Estados Unidos de atacar toda la infraestructura energética de Irán si no se abría el estrecho de Ormuz, este lunes el presidente Donald Trump tomó la decisión de suspender el ataque planeado por cinco días, reconociendo haber tenido conversaciones muy “productivas” con Teherán; hecho que ha sido negado por medios oficiales de Irán.

A través de redes sociales el mandatario estadounidense señaló conversaciones “muy buenas y productivas” que según dijo estarían encaminadas a una “resolución completa y total” en Oriente Medio.

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Con la finalidad de continuar con dichas conversaciones durante esta semana, el presidente Trump aplazó los ataques contra la infraestructura energética de Irán.

Por su parte, fuentes iraníes niegan que lo expuesto por Trump sea verdad, señalan que este aplazamiento no es fruto de negociaciones, sino un Claro retroceso de Estados Unidos.

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El gobierno de Teherán negó que exista un trato directo e indirecto con el presidente de Estados Unidos; medios oficiales señalan que la decisión de suspender temporalmente los bombardeos no es parte de ningún avance diplomático; sino un paso atrás en la administración Trump.