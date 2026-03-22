EEUU emite alerta de seguridad global: Advierte riesgos y posible ataques contra estadounidenses en el extranjero

El gobierno de Estados Unidos, emitió una alerta de seguridad mundial en la que exhorta a todos sus ciudadanos en el extranjero a extremar precauciones.

El Departamento de Estado de Estados Unidos fundamentó esta medida en el incremento de los niveles de inseguridad global y la persistencia de conflictos armados, particularmente en la región de Medio Oriente.

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Las autoridades estadounidenses advirtieron que la amenaza no se limita a las zonas de combate y destacaron que instalaciones diplomáticas fuera de Medio Oriente ya han sido objeto de ataques.

Riesgos identificados por el Departamento de Estado de EEUU

De acuerdo con el comunicado oficial, los principales puntos de preocupación son:

- Ataques dirigidos: Grupos que apoyan a Irán podrían atacar intereses de Estados Unidos, lugares asociados con el país o a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo.

- Interrupciones en el transporte: Se advirtió sobre cierres periódicos del espacio aéreo, lo que podría causar cancelaciones o retrasos significativos en los viajes internacionales.

- Vulnerabilidad diplomática: Sedes consulares y embajadas se mantienen en estado de vigilancia ante posibles agresiones.

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Recomendaciones para sus ciudadanos en el extranjero

El gobierno de Donald Trump sugirió a sus connacionales seguir estrictamente las siguientes pautas:

Seguir indicaciones locales: Atender las alertas específicas emitidas por la embajada o el consulado más cercano. Monitoreo constante: Mantenerse atentos a las actualizaciones de seguridad y revisar las advertencias de viaje antes de realizar cualquier desplazamiento. Planificación: Considerar la posibilidad de interrupciones en vuelos y transporte ante la volatilidad del espacio aéreo internacional.

“Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones contenidas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano” — , enfatizó el Departamento de Estado.

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