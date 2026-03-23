Jornada Notarial 2026 CDMX: Así puedes obtener los talones y ahorrar hasta 80% en escrituras

Los ciudadanos ya pueden acudir por sus talones a las oficinas de la DGRT para participar en la Jornada Notarial 2026 CDMX y ahorrar hasta 80% en escrituras y sucesiones.

Si tienes pendiente poner en regla los papeles de tu casa o departamento, esta es la oportunidad que estabas esperando en la capital. La Dirección General de Regularización Territorial, en conjunto con el Colegio de Notarios de la CDMX, han puesto en marcha la campaña de beneficios para que familias aseguren su patrimonio sin que el costo sea un problema. Por ello, te dejamos todos los detalles sobre la Jornada Notarial 2026 en CDMX para que sepas cómo es que puedes obtener los talones y ahorrar hasta 80% en tus trámites de escrituras y sucesiones este año.

¿Cuándo son las Jornadas Notariales en la CDMX?

La Jornada Notarial 2026 CDMX ya inició y se mantendrá vigente durante todo el año, concluyendo el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué viviendas entran en Jornada Notarial?

Las viviendas que entran en la Jornada Notarial 2026 en CDMX son aquellas con valor catastral de $465,580.00 pesos y hasta $2,417,272.00 pesos.

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Tabla de descuentos de la Jornada Notarial 2026

La tabla de descuentos queda de la siguiente forma, según el Colegio de Notarios de la Ciudad de México:

Para escrituraciones:

Si tu propiedad vale hasta $465,580.00 : Tienes un 60% de descuento .

: Tienes un . Si vale entre $465,580.01 y $931,158.00 : Te toca un 40% de descuento .

y : Te toca un . Si el rango es de $931,158.01 a $1,396,737.00 : El beneficio es del 30% de descuento .

a : El beneficio es del . En propiedades de $1,396,737.01 a $1,706,311.00 : Recibes un 20% de descuento .

a : Recibes un . Para el tope máximo de $2,417,272.00: El apoyo es del 10% de descuento.

Para sucesiones o herencias:

Inmuebles con valor de hasta $2,417,272.00 : Obtienes un 80% de descuento .

: Obtienes un . Inmuebles de hasta $2,843,849.00: Recibes un 40% de descuento.

¿Cuándo salen los talones de Jornada Notarial 2026?

Los talones o constancias de la Jornada Notarial 2026 CDMX ya están disponibles en las oficinas de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

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