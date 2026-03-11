Jornada Notarial 2026: ¿Cuándo se pueden obtener los vales para acceder al 60% de descuento en escrituras?

La Jornada Notarial 2026 en la Ciudad de México genera expectativa entre ciudadanos que buscan regularizar su vivienda o realizar trámites legales con descuentos importantes.

Este programa, organizado por el Gobierno de la CDMX junto con el Colegio de Notarios, permite acceder a reducciones de entre 10% y 60% en trámites de escrituración, así como descuentos mayores en procesos de herencias y sucesiones. Así que te contamos, cuándo podrán obtener los vales o talones de descuento que permiten acceder a estos beneficios.

¿Cuándo se entregarán los vales de la Jornada Notarial 2026?

De acuerdo con autoridades de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), los vales aún no se han emitido porque primero debe publicarse una resolución oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Una vez que ese documento sea publicado, el programa podrá activarse y comenzará la entrega de los talones de descuento para los ciudadanos interesados. Las autoridades han señalado que el proceso podría arrancar durante el mes de marzo, aunque todavía no existe una fecha definitiva confirmada públicamente.

¿Quiénes pueden aprovechar el programa?

El programa está dirigido a personas que:

Tienen viviendas ubicadas en la Ciudad de México

Cuentan con inmuebles de uso habitacional

Necesitan regularizar escrituras o trámites legales de propiedad

La Jornada Notarial se ha convertido en una de las iniciativas más importantes para dar seguridad jurídica al patrimonio familiar, ya que reduce los costos que normalmente implican estos procedimientos.

¿Qué es la Jornada Notarial?

La Jornada Notarial es un programa social que busca facilitar la regularización de propiedades en la Ciudad de México, especialmente para personas que necesitan:

Escriturar una vivienda

Formalizar una compra-venta

Realizar trámites de herencia o sucesión

Elaborar testamentos

Durante este programa, los notarios ofrecen asesoría jurídica gratuita y descuentos en impuestos y honorarios notariales, lo que reduce considerablemente el costo de estos trámites.

Desde 2017, la Jornada Notarial forma parte del Código Fiscal de la CDMX, por lo que se convirtió en un programa permanente de apoyo para la ciudadanía.

¿De cuánto son los descuentos?

Los beneficios dependen principalmente del valor catastral del inmueble, es decir, el valor fiscal registrado en el predial.

Los descuentos aproximados pueden ser:

60% para viviendas con menor valor catastral

40% o 30% para propiedades de valor medio

10% para inmuebles con valores más altos

En algunos trámites de herencia o sucesión, los apoyos incluso pueden alcanzar hasta el 80% en impuestos y honorarios notariales.