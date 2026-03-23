El PAN va a competirle a Morena, reta Jorge Romero a la oposición

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero encabezó una conferencia en la sede del blanquiazul donde hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum que deje de criminalizar a los jóvenes por protestar; dijo Romero Herrera. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero afirmó en entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola “ nosotros vamos a competirle a Morena, vamos a pelear por los 300 distritos , el PAN está creciendo desde nuestro relanzamiento y a ello vamos a sumar la marca de los candidatos que es lo que hace ganar a la oposición”, y aseguró que “las candidaturas -del PAN dejan de ser para panistas con poder”.

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Selección de candidatos y estrategia

Romero afirmó que sus candidatos “serán gente sin choros y con reglas claras” que serán electos por encuestas las que negó hayan sido descartadas en otros tiempos.

Aseguró que el PAN “tiene una alianza con la gente de bien, ellos -Morena- lo que tienen es un acuerdo con huachicoleros”. Por ello convocó principalmente a los jóvenes a integrarse a sus filas, afirmando que han captado a más de 5 mil.

“Criticar es fácil, lo difícil es dar el paso,” y “No te quejes, inscríbete en el PAN te abrimos la puerta” fueron las frases de aliento para hacerse de más militantes.

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Postura frente a otros partidos

Y afirmó que “el único requisito es que sean gente honesta que quiera de verdad defender a su país de una regresión autoritaria que por más que la quieran disfrazar, nos van quitando nuestras libertades”.

Eso sí, dijo a quienes fueron parte del movimiento obradorista: “no cabes en este proyecto”. En el mismo tenor negó que puedan ir en alianza con el PRI, señalando: “no les interesa nuestra voz, no le interesa nuestro voto”.

Los candidatos del PAN formarán parte de la estrategia del partido para posicionarse en el escenario electoral nacional.