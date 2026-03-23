;

El PAN va a competirle a Morena, reta Jorge Romero a la oposición

El dirigente nacional del PAN afirmó que Morena ha perdido puntos, que su marca va a la baja y que el PAN va por los 300 distritos electorales.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero encabezó una conferencia en la sede del blanquiazul donde hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum que deje de criminalizar a los jóvenes por protestar; dijo Romero Herrera. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero encabezó una conferencia en la sede del blanquiazul donde hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum que deje de criminalizar a los jóvenes por protestar; dijo Romero Herrera. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Araceli Hernández Zamora

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero afirmó en entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Molanosotros vamos a competirle a Morena, vamos a pelear por los 300 distritos, el PAN está creciendo desde nuestro relanzamiento y a ello vamos a sumar la marca de los candidatos que es lo que hace ganar a la oposición”, y aseguró que “las candidaturas -del PAN dejan de ser para panistas con poder”.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal Electoral batea queja del PAN contra Claudia Sheinbaum y Morena

Selección de candidatos y estrategia

Romero afirmó que sus candidatos “serán gente sin choros y con reglas claras” que serán electos por encuestas las que negó hayan sido descartadas en otros tiempos.

Aseguró que el PAN “tiene una alianza con la gente de bien, ellos -Morena- lo que tienen es un acuerdo con huachicoleros”. Por ello convocó principalmente a los jóvenes a integrarse a sus filas, afirmando que han captado a más de 5 mil.

“Criticar es fácil, lo difícil es dar el paso,” y “No te quejes, inscríbete en el PAN te abrimos la puerta” fueron las frases de aliento para hacerse de más militantes.

TE RECOMENDAMOS LEER: Relanzamiento del PAN: Jorge Triana anuncia cambios y convocatoria a la ciudadanía

Postura frente a otros partidos

Y afirmó que “el único requisito es que sean gente honesta que quiera de verdad defender a su país de una regresión autoritaria que por más que la quieran disfrazar, nos van quitando nuestras libertades”.

Eso sí, dijo a quienes fueron parte del movimiento obradorista: “no cabes en este proyecto”. En el mismo tenor negó que puedan ir en alianza con el PRI, señalando: “no les interesa nuestra voz, no le interesa nuestro voto”.

Los candidatos del PAN formarán parte de la estrategia del partido para posicionarse en el escenario electoral nacional.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad