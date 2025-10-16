Relanzamiento del PAN: Jorge Triana anuncia cambios y convocatoria a la ciudadanía

El próximo sábado (18.10.25) vamos a tener un evento enfocado a la sociedad civil, una presentación ante académicos y sociedad civil para anunciar cuáles son los cambios que vamos a tener como partido derivado de un proceso de reflexión amplio, compartió el vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, quien convocó a los jóvenes al cambio y a ser la ciudadanía quien defina las candidaturas en su partido.

¿Cómo le hará @AccionNacional para conectar con la sociedad que ya no quiere saber nada de política?



“Queremos ser la voz de las #MadresBuscadoras que se les da un portazo en Palacio Nacional, la voz de los padres con hijos con cáncer, de los trabajadores del #PoderJudicial”,… pic.twitter.com/1KAarlYCwh — Así Las Cosas (@asilascosasw) October 16, 2025

En entrevista con Gabriela Warketin para “Así las Cosas”, el panista reconoció “errores cometidos” y seis años de denostaciones desde el poder, por lo que ahora dijo, “queremos nosotros ser el portavoz de muchos sectores olvidados por este gobierno, queremos ser la voz de las madres buscadoras que se les da un portazo en Palacio Nacional, que no se les escucha, queremos ser la voz de los padres de niños con cáncer que se les deja sin medicamentos y se les complica la vida para conseguirlos más aún con la aprobación de esta nueva Ley de Amparo, queremos ser el portavoz de los trabajadores del poder judicial, que por un cálculo eminentemente político y de acumulación del poder han sido excluidos de sus plazas laborales”.

Triana afirmó que su acercamiento a la ciudadanía tendrá otra narrativa, aunque sus preceptos políticos seguirán siendo los mismos, pues aseguró “somos oposición”.

Compartió que la presentación del nuevo PAN se llevará a cabo en el Frontón México, dijo, por ser un lugar emblemático en el que se llevó a cabo la asamblea constitutiva del Partido Acción Nacional en 1939. El evento masivo se realizará el mismo sábado 18 por la tarde en el Ángel de la Independencia.

“Queremos revivir ese espacio muy significativo para nosotros”, explicó Triana. Y aunque es un espacio pequeño, la comunidad en general podrá acompañar el relanzamiento el mismo sábado por la tarde en el Ángel de la Independencia.

