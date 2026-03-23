El gobierno tiene mecanismos para ahorcar asociaciones que antes eran donatarias: MCCI

Las donatarias México enfrentan restricciones, más de 300 han desaparecido y afirman que el gobierno tiene mecanismos para ahorcar a las ahora asociaciones civiles; así lo manifestó la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI), María Amparo Casar, quien afirma que son más de 300 las donatarias mexicanas que han quedado sin poder emitir recibos deducibles a los donantes que quieren seguir apoyando sus causas.

Cambios legales y restricciones

Tras el impacto que generó el llamado a la donación a Cuba por parte del expresidente López Obrador, en entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así las Cosas”, Casar señaló que desde que López Obrador estaba en campaña presidencial repudiaba a las organizaciones civiles y organismos autónomos, “no le gustaban y no servían para nada”. Algunas de las donatarias, recibían dinero gubernamental, porque estaban integradas al Indesol, a diferencia de MCCI, señaló.

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“Fue que desde su gobierno se terminó con todo financiamiento a dichas organizaciones, ha habido varios intentos de cambiar la ley. Yo he visto proyectos para quitar la deducibilidad o hacernos equivalentes a funcionarios públicos para presentar declaración patrimonial como si estuviéramos recibiendo dinero del gobierno”.

Señaló que el gobierno tiene “mecanismos que tienen para ahorcarnos, muchas fundaciones que nos daban dinero solo pueden darlo a la donataria autorizada”.

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Impacto en asociaciones civiles

Instituto Mexicano de la Competitividad, Salvame Selva, y otras no pueden recibir donaciones, aunque hay gente que quiere donar, por ello dijo algunas donatarias nos volvimos Asociaciones Civiles y debemos entrar a un régimen para pagar el ISR no puede emitir recibos deducibles de impuestos y la única ventaja es que no tienes que hacer todos los trámites mensuales, pero financieramente te asfixia, señaló la abogada.

Las donatarias en México continúan enfrentando cambios que impactan su operación y financiamiento en el país.