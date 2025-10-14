MTV: Los 10 shows de ‘MTV Unplugged’ que sí o sí necesitas conocer

MTV (Music Television) fue más que un canal de televisión de entretenimiento, fue un fenómeno cultural que redefinió el entretenimiento juvenil desde su lanzamiento en 1981. Aunque inicialmente se había pensado como un canal de música 24/7, MTV se convirtió en la voz de toda una generación.

Artistas como Madonna, Michael Jackson, Metallica o Mötley Crüe utilizaron el canal para elevar sus carreras a lo máximo.

Poco a poco este canal fue convirtiéndose en un must de la tv, pues además de que su base era musical, también transmitía programas como Daria, MTV Cribs o Headbangers, lo cual provocaba el seguimiento de varias generaciones, sobre todo de los millenials. Uno de los hits que causaron más euforia entre su audiencia fueron los ‘MTV Unplugged’, donde las bandas o artistas solían hacer un show acústico con sus canciones icónicas en un formato único. Así que te dejamos los 10 shows de MTV Unplugged que debes conocer o recordar.

Los 10 shows del ‘MTV Unplugged’ más icónicos

MTV fue el epicentro de la cultura pop, dictando tendencias y ejerciendo una influencia en la audiencia casi inigualable, por lo que si quieres recordar o conocer estos shows, este listado es para ti.

MTV Unplugged: Nirvana (1993)

Éste show es el que no debe faltar en la lista, pues no solo es considerado el mejor en la historia de MTV sino que también es un documento histórico, rompió el molde de lo que venían creando y la banda se enfocó en tocar covers de artistas poco conocidos como David Bowie o Meat Puppets. Es considerado el unplugged más influyente de todos.

MTV Unplugged: Alice in Chains (1996)

Definitivamente este show marcó la escena del grunge al tener una sesión que muchos describen como desgarradora y oscura. Además, fue una de las últimas presentaciones de Layne Staley antes de su fallecimiento, lo que lo hace sentir como una despedida muy dolorosa.

MTV Unplugged: Pearl Jam (1992)

Una sesión completamente poderosa que llevó a esta banda tan joven al estrellato. Los rangos vocales de Eddie Vedder en canciones como ‘Black’ o ‘Jerremy’ hacen que el ambiente parezca único en su tipo.

MTV Unplugged: R.E.M (1991)

Su primera presentación es considerada un referente de este tipo de shows. En él demostraron la versatilidad de sus éxitos y el por qué son una banda legendaria. Distintos músicos mencionan que este unplugged los marcó de por vida, influyéndolos e impulsándoles al mundo de la música.

MTV Unplugged: KISS (1995)

Un evento que marcó un antes y un después de la legendaria banda fue este, donde los cuatro miembros originales tocaron por primera vez juntos luego de separarse como banda, y no solo fue esto, sino que también tocaron con los integrantes que los sustituyeron, lo cual fue un éxito rotundo.

MTV Unplugged: Soda Stereo (1996)

Si ya nos pasamos por Latinoamérica, el unplugged de Soda Stereo fue la cumbre de todos. La banda, de acuerdo con críticos de la música, redefinió el formato exigiendo instrumentos eléctricos y acústicos, dándole un toque inigualable en su momento.

MTV Unplugged: Zoé (2011)

Uno de los que sin duda alguna, marcaron a una generación fue éste. La banda mexicana transformó sus grandes éxitos con arreglos de cuerdas y metales, creando un ambiente etéreo y cinematográfico que junto a sus invitados de lujo, crearon una calidad de concierto sin igual.

MTV Unplugged: Los Tigres del Norte (2011)

La primera banda de música regional que grabó un formato así fueron Los Tigres del Norte, y es que con este show demostraron el por qué son un hito cultural. Nadie imaginaba que el grupo norteño pudiera combinarse con el rock y otros géneros. Además, las protestas sociales no fueron un hecho aislado, lo cual le dio el toque final a este acústico.

MTV Unplugged: Julieta Venegas (2008)

Con esta sesión, la cantautora consolidó su status internacional. La actuación fue bastante íntima, vibrante y contó con colaboraciones que se volvieron icónicas, como la canción con Juan Son llamada ‘De mis pasos’ que se quedó en el imaginario colectivo de los jóvenes de la época.

MTV Unplugged: Café Tacvba (1995)

La sesión original de 1995 fue una explosión de creatividad. El grupo mexicano desafió las expectativas al mezclar rock, folk y son jarocho, catapultándolos como una de las bandas más originales y experimentales de América Latina. Además, es importante mencionar que ha sido de las pocas bandas que tuvo dos formatos de este tipo, uno en 1995 y otro en 2019.