Google estrena Lyria 3: La inteligencia artificial que convierte tus fotos y recuerdos en canciones

La inteligencia artificial generativa ha dejado de ser una herramienta exclusiva para redactar correos o crear imágenes estáticas. Google ha dado un paso firme en el terreno del entretenimiento digital con el lanzamiento de Lyria 3, su modelo de generación musical más sofisticado hasta la fecha. Esta actualización, que ya se encuentra en fase Beta, busca democratizar la creación artística al permitir que cualquier persona, sin importar sus conocimientos técnicos, pueda componer una pista musical completa en cuestión de segundos.

Lo que realmente separa a Lyria 3 de sus competidores no es solo la capacidad de generar ritmos, sino su coherencia artística. El sistema ahora es capaz de interpretar el contexto de una instrucción (prompt) para redactar versos que rimen y se ajusten al género solicitado. En lugar de ser una herramienta para productores profesionales, Google lo presenta como un “estudio de bolsillo” diseñado para la expresión personal y la diversión cotidiana.

¿Cómo puedes crear tu propia música con esta IA?

El proceso ha sido simplificado al máximo para garantizar que la experiencia sea fluida y divertida. Actualmente, la plataforma ofrece dos caminos principales para dar vida a una composición:

De texto a melodía: Puedes describir un sentimiento o una anécdota. Por ejemplo, si pides un tema de afrobeat que hable sobre la nostalgia de la comida casera, la IA generará la instrumentación, la letra y la voz de forma automática.

De la imagen al sonido: Esta es quizás la función más innovadora. Al subir una fotografía o un video, Gemini “analiza” el contenido visual para componer una banda sonora acorde. Si subes una foto de tu mascota en un parque, el sistema detectará el entorno y creará una pista que capture esa atmósfera específica.

Cada creación tiene una duración de 30 segundos e incluye un arte de portada personalizado. Los usuarios tienen la flexibilidad de descargar el resultado como un video con la imagen de portada o simplemente la pista de audio en formato MP3 estéreo a 192 Kbps, ideal para compartir en redes sociales.

Pruebas que hicimos

Nosotros ya tuvimos acceso a la herramienta y la probamos haciendo una canción bajo el siguiente prompt: “Hazme una canción en reggeaton sobre esta noticia: Sarampión: Lanzan página ‘¿Dónde me vacuno?’ con puntos actualizados de vacunación en todo el país” y el resultado fue algo muy bien elaborado que tomo como referencia los datos relevantes de nuestra nota.

¿Qué sucede con los derechos de autor y la seguridad?

Uno de los grandes debates en la industria es el uso de voces de artistas famosos. Google ha sido tajante: Lyria 3 está diseñada para la expresión original. Si un usuario intenta forzar el estilo de un cantante conocido, el sistema solo tomará la referencia como una inspiración creativa general para evitar infracciones de propiedad intelectual.

Además, para garantizar la transparencia en la era de los deepfakes, todas las pistas incluyen SynthID. Esta es una marca de agua imperceptible al oído humano que permite identificar que el audio fue creado con IA. Incluso, la aplicación de Gemini permitirá subir archivos de audio externos para verificar si contienen este sello de autenticidad.

¿Cuándo podrás empezar a utilizar Lyria 3?

El despliegue de esta tecnología ha comenzado hoy mismo en la versión de escritorio de Gemini y se integrará a la aplicación móvil en los próximos días. La función está disponible para usuarios mayores de 18 años y es compatible con varios idiomas, incluido el español.

Aunque la herramienta es gratuita, Google ha establecido niveles de uso. Los suscriptores de los planes Google AI Plus, Pro y Ultra contarán con límites de generación más amplios, permitiéndoles crear una mayor cantidad de bandas sonoras al día. Tras nuestras primeras pruebas, como crear un reguetón basado en artículos culturales, el resultado es sorprendentemente divertido y abre una nueva puerta a la creatividad digital.