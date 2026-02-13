Julieta Venegas y Natalia Lafourcade regresan tras 17 años con canción del regional mexicano

La música mexicana vive un reencuentro que no es menor. Julieta Venegas y Natalia Lafourcade volvieron a grabar juntas después de 17 años. El resultado es “Tengo que contarte”, una canción que se instala en el terreno del regional mexicano, con matices de ranchera y norteño, pero filtrados por la sensibilidad autoral que ambas han defendido a lo largo de sus trayectorias.

El tema fue lanzado el 12 de febrero de 2026 en plataformas digitales y forma parte de Norteña, el nuevo álbum de Julieta, un proyecto que marca un regreso más evidente a sus raíces del norte del país. La producción no busca seguir la ola comercial del regional mexicano actual, sino reinterpretarlo desde una perspectiva acaso más íntima, femenina y contemporánea.

La conversación, la amistad, la canción

“Tengo que contarte” se construye como un diálogo emocional. La letra gira en torno a la necesidad de compartir eso que pesa y no puede seguir guardado. No es balada dramática sino una pieza de confidencia, donde la amistad se convierte en eje narrativo.

En el plano sonoro, predominan arreglos sobrios, con presencia de acordeón y una estructura que remite a la tradición norteña sin abandonar el sello pop alternativo que caracteriza a ambas cantautoras. Las voces se entrelazan sin protagonismos forzados, reforzando la idea de complicidad artística.

17 años de distancia

Aunque Julieta Venegas y Natalia Lafourcade han coincidido en escenarios y colaboraciones aisladas a lo largo del tiempo, no habían compartido un lanzamiento formal desde hace casi dos décadas. En ese periodo, cada una consolidó una carrera internacional con múltiples reconocimientos, giras globales y discos conceptuales que ampliaron el espectro de la música latinoamericana.

Puede que el reencuentro obedezca a una etapa de madurez creativa. Julieta ha apostado por reconectar con su identidad fronteriza, mientras Natalia continúa explorando la raíz latinoamericana desde una mirada personal.

Norteña, el giro hacia la raíz

El álbum Norteña representa una declaración de origen. Julieta Venegas, nacida en Tijuana, retoma elementos del regional mexicano desde una óptica autoral. No es un experimento aislado, sino de un proyecto que reivindica la música del norte del país como parte de su identídad ya no solo artística sino existencial.

La inclusión de Natalia Lafourcade en “Tengo que contarte” refuerza esa intención de diálogo entre tradición y contemporaneidad. Ambas artistas, referentes de la canción de autor en México, encuentran en el regional un espacio para la introspección más que para la espectacularidad.

Giras y contexto en 2026

El lanzamiento coincide con un momento activo para las dos intérpretes. Julieta Venegas prepara su Norteña Tour 2026, con fechas anunciadas en México y otros países. Por su parte, Natalia Lafourcade retoma su gira Cancionera tras una pausa por maternidad, con presentaciones programadas en América Latina, Estados Unidos y Canadá.

La colaboración llega además en un contexto donde el regional mexicano domina listas globales. Sin embargo, “Tengo que contarte” se desmarca de la tendencia dominante y apuesta por una narrativa más íntima, enfocada en la amistad, la confidencia y la identidad.

