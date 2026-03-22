Servicio Militar: Sheinbaum lo reduce a 13 sábados y estas son las fechas oficiales para todo 2026

El Servicio Militar en México cambió en 2026. Ahora será más corto y flexible: el adiestramiento se redujo a solo 13 sábados, una modificación impulsada por el gobierno federal que busca adaptarse a la realidad de los jóvenes.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el nuevo modelo elimina el esquema tradicional de hasta 44 sesiones y lo sustituye por un sistema más concentrado de 13 jornadas sabatinas, equivalentes a aproximadamente tres meses de formación.

Fechas clave del Servicio Militar 2026

El programa se organiza en dos periodos principales, conocidos como “escalones”:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026

Liberación de cartilla: prevista para diciembre de 2026

Cada sesión se realiza los sábados, en un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas, en centros de adiestramiento militar distribuidos en todo el país.

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¿Qué cambia con este nuevo modelo?

El ajuste no solo reduce el tiempo, también transforma el enfoque del servicio.

Ahora, además de actividades militares básicas, se incluyen temas como:

Protección civil

Valores cívicos

Prevención de adicciones

Formación social

Esto busca que el Servicio Militar sea más útil en la vida cotidiana, no solo como entrenamiento castrense.

¿Quiénes deben hacerlo?

El Servicio Militar Nacional sigue siendo obligatorio para hombres mexicanos al cumplir 18 años, mientras que las mujeres pueden participar de manera voluntaria.

El registro para tramitar la cartilla militar en 2026 inició el 2 de enero y estará abierto hasta el 15 de octubre, por lo que aún hay tiempo para cumplir con este requisito.