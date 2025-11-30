Servicio Militar Nacional para mujeres: Requisitos, NUEVA duración y si es obligatorio liberar la cartilla en 2026

El nuevo esquema de Defensa cambia el proceso de liberación de cartilla para mujeres desde 2026.

Luego de la liberación de cartillas del Servicio Militar realizada este sábado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la dependencia anunció cambios muy importantes en el esquema de adiestramiento el cual se reducirá de 44 a 13 sesiones sabatinas en dos periodos anuales que aplicará tanto para hombres como mujeres.

A partir de 2026, jóvenes que tramiten su cartilla podrán liberar el Servicio Militar en menos tiempo, lo que también cambia el famoso sorteo con bola azul, blanca o negra. Y aunque para hombres el trámite sigue siendo obligatorio, ahora te explicamos cómo queda en el caso de las mujeres y qué documentos pide Defensa Nacional.

Joven mexicana realizando el Servicio Militar Nacional. Ampliar

¿Qué necesita una mujer para hacer su Servicio Militar en 2026?

Para tramitar y liberar la cartilla militar en 2026, las mujeres deberán presentar la documentación:

Acta de nacimiento certificada y legible, sin tachaduras o enmendaduras, más una copia.

Comprobante de domicilio vigente, original y copia (agua, luz, teléfono, predial).

Comprobante del grado máximo de estudios, original y copia (primaria, secundaria, bachillerato, etc.).

CURP reciente, original y copia.

Cuatro fotografías tamaño 35 x 45 mm, recientes y no digitalizadas, con fondo blanco, de frente, ropa clara y sin retoque. Sin lentes, sin objetos en el rostro, sin aretes, orejas descubiertas, cabello natural, sin tintes llamativos, y con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

Constancia de asistencia a las sesiones de adiestramiento sabatinas.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Metropolitana reclutará a egresados del Servicio Militar Nacional

Participación de la mujer en el Servicio Militar Nacional / Defensa. Ampliar

¿Cuánto dura el Servicio Militar para una mujer?

La duración es la misma que para los hombres bajo el nuevo esquema de 13 sesiones sabatinas divididas en dos periodos anuales, a partir de 2026.

¿Es obligatorio el Servicio Militar para las mujeres?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se establece que:

Ante la igualdad de derechos y obligaciones entre varones y mujeres que establece el artículo 4º de la Constitución, la mujer demanda en la actualidad una mayor participación activa en todas las empresas nacionales, por lo que el Instituto Armado no es la excepción. — Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, continúa señalando que durante el reclutamiento y el periodo de adiestramiento se registra a las mujeres que voluntariamente se presentan para incorporarse. Así que este proceso continúa siendo completamente opcional para las mujeres en 2026.

¿Qué pasa si no hago mi Servicio Militar a los 18?

Si no tramitaste tu cartilla al cumplir 18 años, la Sedena te considerará remiso, pero aún puedes hacer el trámite hasta los 40 años. Para esto debes de ir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento de tu lugar de residencia para obtener tu cartilla del Servicio Militar.

El trámite se realiza del 2 de enero al 15 de octubre de cada año.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres son convocadas a realizar su Servicio Militar ¿Ya es obligatorio?