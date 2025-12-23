Estas escuelas de México exigirán Cartilla Militar a partir de 2026

El requisito está dirigido principalmente a hombres mexicanos mayores de 18 años. Canva

A partir de 2026, la Cartilla del Servicio Militar Nacional volverá a cobrar relevancia para miles de jóvenes en México, luego de que se confirmara que algunas escuelas y programas educativos la exigirán como requisito obligatorio para trámites de inscripción, titulación o servicio social.

De acuerdo con lineamientos vigentes y criterios administrativos, la Cartilla Militar será solicitada principalmente en instituciones vinculadas a áreas de seguridad, protección civil y formación cívica, así como en procesos relacionados con el sector público. El documento es expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional y acredita el cumplimiento —o liberación— del Servicio Militar Nacional.

¿En qué escuelas será obligatoria?

Para 2026, la Cartilla Militar será requerida en:

Planteles militares y navales

Escuelas normales con formación cívica o disciplina especial

Academias de seguridad pública

Instituciones que preparan para cargos gubernamentales o fuerzas del orden

Además, algunas universidades podrían solicitarla como documento complementario para titulación, prácticas profesionales o ingreso a programas específicos, especialmente en áreas de seguridad, criminología o administración pública.

¿A quiénes aplica?

El requisito está dirigido principalmente a hombres mexicanos mayores de 18 años, aunque las mujeres pueden tramitarla de forma voluntaria. No contar con la Cartilla liberada podría retrasar trámites escolares o laborales en sectores donde se exige.

¿Cuándo y cómo tramitarla?

El registro suele abrirse entre enero y octubre del año en que se cumplen 18 años, en juntas municipales o módulos de reclutamiento. La liberación puede obtenerse mediante sorteo, encuadramiento o exención, según el caso.

Recomendación clave

Autoridades educativas y militares recomiendan anticipar el trámite, ya que la Cartilla Militar sigue siendo un documento oficial vigente y, en 2026, será determinante para ingresar o concluir estudios en ciertas escuelas de México.

Antes de inscribirte, verifica si tu institución la exige para evitar contratiempos académicos o administrativos.