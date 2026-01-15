Calendario Servicio Militar 2026: Fechas de las 13 sesiones de adiestramiento para la Clase 2008 y remisos

El Servicio Militar ya tiene calendario para la Clase 2008 y remisos: conoce las fechas y el nuevo esquema de 13 sesiones para obtener la cartilla militar en 2026.

El Calendario del Servicio Militar 2026 ya es oficial y tiene cambios importantes para la Clase 2008, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional ha implementado una nueva duración para el adiestramiento, reduciendo el proceso a solo 13 sesiones sabatinas. Si buscas cuándo iniciar tu trámite y asegurar la liberación de tu cartilla militar este mismo año, te compartimos las fechas clave del adiestramiento y los periodos de registro en las juntas de reclutamiento para no convertirte en parte de los remisos.

¿Será obligatorio el servicio militar en México en 2026?

Sí, para todos los jóvenes que nacieron en el año 2008 o años anteriores y que aún no han obtenido su Cartilla de Identidad Militar.

¿Cuándo es la convocatoria para la Cartilla Militar 2026?

La convocatoria ya empezó. El alistamiento solo estará abierto los sábados y domingos de enero hasta el 15 de octubre de 2026 en las juntas municipales, alcaldías de reclutamiento o consulados de México si vives en el extranjero. Después de estas fechas, ya no podrás inscribirte.

¿Cuándo es el sorteo del Servicio Militar 2026?

El sorteo donde se determina quién “marcha” (bola blanca o azul) y quién queda a disponibilidad (bola negra) se realizará un domingo del mes de noviembre de 2026, también en las mismas juntas municipales y alcaldías donde hiciste tu inscripción.

¿Cuánto dura el Servicio Militar en 2026?

La fase de adiestramiento consistirá en 13 sesiones sabatinas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, se dividirá en dos periodos: el primero va del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026, y el segundo del 1 de agosto al 24 de octubre del mismo año.

¿Cuándo se libera la cartilla militar?

La liberación de la cartilla será en el mes de diciembre de 2026 en los puestos de control donde entregaste tus papeles o en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Zonas Navales.

