‘Plan B Electoral’ inicia ruta en el Senado: Comisiones dictaminan este lunes y el miércoles va al Pleno

La presidenta Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dio a conocer que se prevé que sea el próximo miércoles cuando se discuta ante el Pleno del Senado el dictamen a la iniciativa en materia electoral que presentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo se discutirá el Plan B en el Senado?

Explicó que el denominado Plan B reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reducir los privilegios en los Congresos del ámbito federal y estatal.

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En un video difundido en redes sociales, la legisladora explicó que entre otros puntos que se incluyen en la propuesta de la Presidenta de la República, está fortalecer el derecho que tiene la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, y se podrá determinar si se realizará en el tercer o cuarto año de gobierno.

Castillo Juárez comentó que se prevé que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos se reúnan este lunes 23 de marzo, para discutir esa iniciativa de reforma conocida como el “Plan B”.

“Entre los puntos está la reducción de privilegios en los Congresos, tanto a nivel federal como locales, así de los órganos electorales como el INE y del caso de los Tribunales electorales, locales y el federal, otro punto importante es fortalecer el derecho de la ciudadanía de solicitar la revocación de mandato de la titular o titular del poder ejecutivo Federal y se podrá determinar si es en el tercer o cuarto año”.

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¿Qué otros temas se abordarán en la sesión?

Por otro lado, Castillo Juárez agregó que, en la sesión del miércoles 25 de marzo, también se analizará la entrada de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos, con fines de capacitación y adiestramiento en torno a la Copa Mundial 2026, esto en el marco de la coordinación que tienen Estados Unidos, Canadá y México, países sedes de este evento futbolístico.

En la sesión participará Emma Candia, una persona hablante de una lengua indígena, quien compartirá un mensaje sobre su experiencia, trabajo y cultura.

Además, la legisladora adelantó que propondrá una iniciativa para inscribir en el Muro de Honor de la Cámara de Senadoras y Senadores una leyenda relativa al Primer Congreso Feminista, que se llevó a cabo en 1916 en el estado de Yucatán; explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de honrar a las 620 mujeres que participaron en este evento “que es un hito en el avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres de nuestro país”.

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