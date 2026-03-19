Joven mexicano muere bajo custodia del ICE; Gobierno de México pide investigación exhaustiva

El Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, y visitó el centro de detención en cuestión / NurPhoto

El gobierno de México confirmó la muerte del joven Royer Pérez Jiménez quien se encontraban recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

Las autoridades estadounidenses presumen que se trató de un suicidio dado que un oficial encontró al hombre de 19 años “inconsciente” y sin respuesta.

COMUNICADO. “SRE utilizará todas las vías diplomáticas y legales frente al lamentable fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE en Florida”.https://t.co/6jtYi0heSh pic.twitter.com/rHSvUS8ZPc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 20, 2026

¿Qué información dieron las autoridades sobre el caso?

En ese sentido, el Gobierno de México reiteró que estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exigió una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición.

¿Qué acciones realizó el consulado mexicano?

El Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones correspondientes para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

A través de dicha representación, se han solicitado formalmente los reportes y documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Centro de detención en Everglades, Florida / Miami Herald Ampliar

¿Cuál es la postura del gobierno mexicano?

Las autoridades estadounidenses han señalado que el caso se encuentra actualmente bajo investigación. Se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al Gobierno federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables.

La cancillería informó que se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en Estados Unidos y no escatimará en emplear todos los recursos jurídicos y diplomáticos disponibles para defender los derechos de su comunidad en el exterior.

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