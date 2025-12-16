Beca Gertrudis Bocanegra: ¿Cómo registrarse para recibir el apoyo económico si eres estudiante?

La Beca Gertrudis Bocanegra ha llegado al país para apoyar a los estudiantes que necesiten un incentivo económico para concluir o seguir con sus estudios de nivel superior. Es por eso que te dejamos todos los detalles sobre cómo realizar el registro y recibir el apoyo económico de $1900 bimestrales.

¿Cómo registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca Gertrudis Bocanegra ofrece un apoyo económico directo que se otorga durante un periodo determinado para ayudar con los gastos de manutención y materiales escolares.

Para impulsar la educación de las mujeres que, además de ser alumnas, son madres de familia, el Gobierno de México ofrece la Beca Gertrudis Bocanegra. Este programa está diseñado específicamente para apoyar a madres solteras, divorciadas, separadas o viudas que estén inscritas en el Nivel Superior.

El registro se realiza a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Deberás crear una cuenta, cargar tu información personal y académica, y postularte específicamente a la Beca Gertrudis Bocanegra cuando la convocatoria esté activa.

¿Qué es la Beca Gertrudis Bocanegra?

Es un programa de apoyo económico fundamental impulsado por el Gobierno de México, dirigido a mujeres que enfrentan la doble responsabilidad de ser madres solteras (por cualquier motivo) y cursan sus estudios a nivel superior. Por lo que está diseñado para aliviar la carga financiera y de manutención, permitiendo que las beneficiarias se concentren en su formación académica en instituciones públicas.

Asimismo, el monto bimestral de $1900 mexicanos, se entregan durante el ciclo escolar. Éste deberá ser destinado únicamente para materiales, donde se busca reconocer el esfuerzo y la resiliencia que implica estudiar y trabajar mientras se mantiene la custodia de un menor de edad.

