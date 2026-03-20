Noche de Primavera 2026 en CDMX: Fechas, sedes, artistas y cómo asistir GRATIS en CDMX

La Noche de Primavera 2026 está lista para tomar la Ciudad de México con conciertos gratuitos, artistas internacionales y una oferta cultural que cada año suma más público. Este festival, que ya se ha convertido en uno de los eventos más esperados, transformará distintos puntos de la capital en escenarios abiertos donde la música será protagonista.

Si estás pensando en lanzarte, aquí te contamos cuándo es, dónde será, quiénes estarán y cómo disfrutarla al máximo.

¿Cuándo y dónde será la Noche de Primavera 2026?

La Noche de Primavera 2026 se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo, principalmente en el Centro Histórico de la CDMX, aunque también se extenderá a otros espacios emblemáticos.

Entre los puntos principales están:

Zócalo de la CDMX

Monumento a la Revolución

Plaza Manuel Tolsá

Kiosco de la Alameda Central

Museo del Estanquillo

Monumento a Beethoven

Los Dinamos

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¿Quiénes estarán en la Noche de Primavera 2026?

La edición 2026 reunirá a cientos de artistas, tanto nacionales como internacionales, lo que le da una vibra similar a grandes festivales, pero con acceso totalmente gratuito.

La Noche de Primavera 2026 reunirá a más de 450 artistas y 75 agrupaciones, con talento nacional e internacional. Algunos de los nombres destacados son:

Cecilia Toussaint

Meme del Real (de Café Tacvba)

Los Lobos

Amandititita

La Tremenda Korte

Santiago Motorizado

DJs internacionales como Sickick

Además, habrá presencia de artistas de países como:

Francia

Corea del Sur

Italia

Estados Unidos

Marruecos

Noche de Primavera 2026 en CDMX Ampliar

¿Cómo asistir a la Noche de Primavera 2026?

La Noche de Primavera no solo es un festival más, sino que está cambiando la manera en que se consumen eventos musicales en la ciudad.

A diferencia de conciertos tradicionales, aquí no hay boletos ni accesos exclusivos. Puedes pasar de un escenario a otro, descubrir artistas nuevos y armar tu propio recorrido musical. Esta libertad, sumada a su carácter gratuito, lo ha convertido en una especie de “festival abierto” que cada año gana más relevancia.

Si planeas ir, toma en cuenta:

Llega con tiempo (eventos masivos)

Usa ropa cómoda y fresca

Mantente hidratado

Define un punto de encuentro

Revisa horarios por sede

Recuerda que todos los eventos son gratuitos, pero con alta afluencia