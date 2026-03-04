Mundial 2026 en CDMX: pantalla gigante gratis en el Zócalo para ver los partidos

La Ciudad de México convertirá el Zócalo en una plaza mundialista. Durante los 39 días que dure la Copa del Mundo 2026, el corazón político del país será también un punto de encuentro de aficionados con transmisión gratuita de los partidos en una pantalla gigante, como parte del FIFA Fan Festival oficial. La capital busca así garantizar que la fiesta no quede restringida a quienes no tengan boleto para el estadio.

El anuncio confirma que el Zócalo capitalino será una de las sedes centrales del festival de aficionados organizado por la FIFA en las ciudades anfitrionas. En el caso de México, la apuesta es mayúscula con una megapantalla LED de gran formato, actividades culturales paralelas y acceso sin costo para el público. El objetivo es que el Mundial 2026 se viva en las calles y no sólo en las gradas.

Con una expectativa de asistencia millonaria a lo largo del torneo, la Plaza de la Constitución se perfila como uno de los espacios públicos más concurridos del continente durante la justa mundialista. Autoridades locales estiman flujos diarios de decenas de miles de personas, en un operativo que implicará logística, seguridad y control de accesos.

TE RECOMENDAMOS: FIFA confirma que México no perderá partidos del Mundial 2026 pese a la reciente ola de violencia y descarta cualquier cancelación

Zócalo de CDMX tendrá pantalla gigante para el Mundial 2026

El Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026, contará con 104 partidos, todos ellos transmitidos en el Zócalo capitalino dentro del FIFA Fan Festival.

La pantalla instalada en la Plaza de la Constitución será de gran escala, superior a los 500 metros cuadrados, y contará con sistema de audio de alta definición. La transmisión incluirá encuentros de fase de grupos, eliminatorias y la final, lo que permitirá seguir el torneo completo sin costo.

El acceso será gratuito, aunque podría requerirse registro previo o control de ingreso en determinados horarios para evitar sobrecupo. Las autoridades capitalinas han adelantado que el evento tendrá un enfoque familiar y que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en el perímetro inmediato de la plaza.

Fechas del Fan Festival en CDMX

El FIFA Fan Festival en la Ciudad de México operará durante todo el calendario oficial del Mundial. Es decir, desde el partido inaugural hasta la final, replicando el modelo que la FIFA ha implementado en anteriores ediciones.

Además de la transmisión en vivo, el programa contempla actividades culturales, espectáculos musicales y dinámicas interactivas vinculadas al torneo. El Gobierno capitalino ha señalado que la estrategia forma parte de un plan más amplio para descentralizar la experiencia mundialista y activar distintos espacios públicos.

Mundial 2026 en México: una fiesta más allá del estadio

México será uno de los tres países anfitriones y la capital albergará partidos oficiales en el Estadio Azteca, que volverá a hacer historia al convertirse en el primer estadio en recibir tres Copas del Mundo distintas.

Sin embargo, el Zócalo apunta a ser el epicentro social del torneo. La proyección oficial estima que millones de personas podrían asistir de manera acumulada a lo largo de los 39 días de competencia, consolidando a la plaza como uno de los espacios de mayor convocatoria en el marco del Mundial.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México apuesta por una experiencia masiva, gratuita y pública del Mundial 2026, en un formato que combina transmisión deportiva, espacio urbano y espectáculo cultural. La cuenta regresiva ya comenzó y el Zócalo se prepara para convertirse, una vez más, en el centro simbólico de un momento histórico.

LEE: Estadios mundialistas en México: cuándo estarán listos y cómo llegan al sorteo del Mundial 2026