Leonardo DiCaprio arrasa en Netflix: Ya es lo segundo más visto en México y millones ya cayeron en su historia

El actor Leonardo DiCaprio vuelve a ser tendencia en las plataformas de streaming como Netflix. Esta vez el artista está detrás de uno de los éxitos más vistos del momento y en México, ocupa la segunda posición del top 10.

Así que si quieres saber más sobre ‘One Battle After Another’ protagonizada por DiCaprio que ocupa el número 2 de las películas más vistas dentro de Netflix, te dejamos todos los detalles para que puedas disfrutarla desde la comodidad de tu hogar.

¿De qué trata ‘One Battle After Another’ protagonizada por Leonardo DiCaprio?

‘One Battle After Another’ es una historia de drama protagonizada por Leonardo DiCaprio en la cual, se tratan temas políticos y mucha tensión emocional que sigue a un personaje marcado por su pasado y por una serie de conflictos que nunca terminan de cerrarse.

En realidad, la trama le hace “honor” a su nombre, pues el personaje principal ha librado una batalla tras otra tanto a nivel personal como en lo ideológico, en donde se ve obligado a enfrentar nuevas situaciones que lo empujan al límite. Asimismo, en el camino, se encuentra envuelto en situaciones donde la lealtad, decisiones difíciles, consecuencias y patrones parecen reaparecer en su vida.

Pero sin entrar en spoilers, la historia no es sólo de acción, sino también tiene un enfoque introspectivo donde importa tanto lo que pasa afuera como lo que ocurre dentro de los pensamientos de Leonardo DiCaprio.

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¿Por qué conquista a México en Netflix?

El impacto no es casualidad. A nivel internacional, la producción ha generado conversación desde su estreno gracias a su mezcla de acción, drama y tensión, y obviamente, el papel de Leonardo DiCaprio. Todo esto junto con una historia centrada en un personaje marcado por su pasado que debe enfrentar viejos enemigos mientras intenta proteger a su familia.

Este tipo de narrativa, sumado al peso mediático de DiCaprio, ha sido clave para enganchar a millones de espectadores en distintos países.

¿Vale la pena verla después de los Oscar 2026?

Totalmente. Y no es hype vacío, ‘One Battle After Another’ fue la gran ganadora de los Premios Oscar 2026, llevándose 6 estatuillas, incluyendo Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado.

Este nivel de reconocimiento la convirtió en una de las producciones más premiadas del año, así que su llegada (y éxito) en Netflix no es casualidad. De hecho, muchos usuarios están descubriéndola justo después de la ceremonia, impulsando su popularidad en rankings como el Top 10 en México.

Si eres de los que busca “ver lo mejor del año” tras los Oscar, esta es una de las apuestas más seguras ahora mismo.