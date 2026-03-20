IMSS asegura acceso al aborto en CDMX y 25 estados: Lo que debes saber

IMSS garantiza el aborto en CDMX y 25 estados / NurPhoto

El acceso al aborto voluntario en México dio un paso importante luego de que se confirmara que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá garantizar este servicio en la Ciudad de México y al menos 25 estados del país.

La medida surge tras resoluciones legales y lineamientos recientes que obligan a instituciones federales de salud a brindar este derecho, lo que podría cambiar el acceso para miles de mujeres y personas gestantes en todo el país.

¿Dónde aplicará esta medida por parte del IMSS?

El IMSS deberá ofrecer el servicio en las entidades donde la interrupción del embarazo ya es legal o ha sido despenalizada, que actualmente suman alrededor de 25 estados.

En el caso de la Ciudad de México, el servicio ya existe desde hace años y se ofrece de manera gratuita en unidades médicas públicas, siempre que el embarazo no supere las 12 semanas. Sin embargo, el cambio clave es que ahora el IMSS tendrá la obligación de garantizarlo directamente, ampliando la cobertura para derechohabientes.

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¿Por qué el IMSS ahora debe ofrecer el aborto seguro?

Este avance se basa en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desde 2023 determinó que criminalizar el aborto es inconstitucional y que las instituciones federales de salud deben garantizar el acceso. Además, recientes resoluciones judiciales y presión de organizaciones han orillado a que el IMSS pueda:

Emitir lineamientos técnicos

Brindar atención en estados donde ya es legal

Evitar negar el servicio a derechohabientes

Esto significa que el acceso ya no dependerá solo de clínicas locales, sino también del sistema federal de salud.

Aborto legal en el IMSS 2026 / Anadolu Ampliar

¿Cómo se podrá acceder al aborto en el IMSS?

El procedimiento del aborto en el IMSS seguirá lineamientos médicos establecidos a nivel nacional. En general, las personas que lo soliciten deberán:

Estar dentro del límite legal de semanas de gestación (usualmente 12 semanas)

Acudir a unidades médicas autorizadas

Pasar por valoración médica

El servicio incluye atención segura, acompañamiento médico y seguimiento, como parte de los llamados Servicios de Aborto Seguro (SAS) en el sistema público.

¿Por qué aunque el aborto ya era no podía realizarse ante el IMSS?

Uno de los puntos clave de este cambio es que, aunque el aborto ya no es delito en gran parte de México, eso no significaba que fuera fácil acceder al servicio. En muchos casos:

Hospitales negaban la atención

Faltaban médicos capacitados

Había desinformación sobre dónde acudir

Por eso, orillar al IMSS a garantizar el servicio de aborto legal, seguro y gratuito no solo es un cambio legal, sino también práctico: busca cerrar la brecha entre el derecho y el acceso real.

Con esta medida, el IMSS se suma a otras instituciones federales que ya han avanzado en este tema, consolidando el acceso al aborto como un servicio de salud pública.