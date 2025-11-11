¿El paracetamol durante el embarazo causa autismo y TDAH? Esto encontraron investigadores británicos tras los dichos de Trump

La presunta relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y condiciones como el autismo y TDAH fue estudiada por científicos británicos.

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó el uso de paracetamol (Tylenol) en el embarazo con autismo y TDAH, investigadores británicos han dado una respuesta contundente a esta polémica afirmación que generó rechazo en la comunidad médica a nivel internacional.

La OMS rechazó las afirmaciones de Donald Trump que relacionan el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo. Ampliar

Te puede interesar: ¿Embarazo con IA? Así se logró el primer caso de éxito con esta tecnología

¿El paracetamol y otros analgésicos causan autismo y TDAH?

Científicos de la Universidad de Liverpool y Birmingham acaban de publicar sus hallazgos en el British Medical Journal(BMJ), donde dejan en claro que no hay pruebas sólidas que relacionen el consumo de paracetamol en embarazadas con el autismo y el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad.

Después de revisar 40 estudios sobre el tema, los especialistas sugieren que los estudios que muestran una relación aparente entre el consumo del analgésico en el embarazo con autismo y TDAH, los casos podría deberse a factores genéticos y ambientales compartidos dentro de las familias.

“Cualquier efecto aparente observado tras la exposición in utero al paracetamol sobre el autismo y el TDAH en la infancia podría deberse a factores genéticos y ambientales familiares y a factores de confusión no medidos”. —

Te puede interesar: Natalia Lafourcade será mamá: así anunció el embarazo de su primer bebé junto a su esposo, Juan Pablo López Fonseca

Es más peligroso no tomar paracetamol durante el embarazo

Además de refutar las polémicas afirmaciones del presidente Trump contra los analgésicos, el estudio de los científicos británicos reitera que se debe seguir recetando paracetamol a las mujeres embarazadas cuando sea necesario para tratar casos de dolor y fiebre.

Señaló que no controlar la fiebre durante el primer trimestre de embarazo, conlleva mayores riesgos para el feto como:

Mayor riesgo de aborto

Malformaciones congénitas

congénitas Parto prematuro

Síguenos en Google News y encuentra más información