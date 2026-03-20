Trump desata polémica con Japón por broma de Pearl Harbor

La reunión entre Estados Unidos y Japón desata polémica global y revive heridas históricas

La relación entre Donald Trump y Sanae Takaichi vivió un momento incómodo que ya le está dando la vuelta al mundo. Durante una reunión en la Casa Blanca celebrada el pasado jueves 19 de marzo, el presidente estadounidense lanzó una broma sobre Ataque a Pearl Harbor que encendió críticas y tensó el ambiente diplomático.

“¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”, soltó Trump en referencia al bombardeo de 1941. Aunque el comentario buscaba justificar acciones militares recientes de Estados Unidos, el tono fue considerado fuera de lugar por analistas y medios internacionales.

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Trump presiona a Japón para involucrarse en conflicto con Irán

Más allá de la polémica, el fondo del encuentro fue mucho más delicado. Trump está presionando directamente a Japón para que aumente su participación en la crisis en Medio Oriente, particularmente en el estratégico Estrecho de Ormuz.

La petición no es menor, se trata de apoyar operaciones de seguridad en una de las rutas petroleras más importantes del mundo, clave para el flujo energético global.

Sin embargo, Japón enfrenta un dilema complejo. Su Constitución pacifista limita el despliegue militar en el extranjero, lo que complica cualquier respuesta inmediata a las exigencias de Washington.

Dependencia del petróleo pone a Japón contra la pared

El trasfondo económico agrava aún más la situación. Japón depende de esa región para cerca del 70% de su suministro energético, por lo que cualquier escalada en la zona podría golpear directamente su estabilidad.

Ante el aumento de la tensión, el gobierno japonés ya ha comenzado a liberar reservas estratégicas de petróleo como medida preventiva, mientras analiza cómo equilibrar su relación con Estados Unidos sin romper sus propias restricciones legales.

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Relación estratégica bajo presión

Aunque Estados Unidos y Japón mantienen una alianza histórica, los recientes acontecimientos dejan ver una relación bajo presión, marcada por exigencias militares, tensiones diplomáticas y errores de comunicación que pueden escalar rápidamente.