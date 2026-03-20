OTAN deja solo a Trump en guerra contra Irán y provoca su furia: “cobardes”, estalla el presidente / Anadolu

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya no solo se pelea en el terreno militar. Ahora también se libra en el plano político, donde Donald Trump lanzó una ofensiva verbal contra la OTAN por negarse a respaldar sus acciones.

El presidente estadounidense calificó a los aliados europeos como “cobardes” y aseguró que, sin el liderazgo de Washington, la alianza es “un tigre de papel”, en referencia directa a la falta de apoyo en operaciones clave contra Irán, todo ello desde su plataforma personal Truth Social.

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¿Por qué Trump critica a la OTAN?

El punto central del conflicto es que Estados Unidos esperaba que la OTAN se sumara a la presión militar para contener a Irán, especialmente en una zona crítica para la economía global como el estrecho de Ormuz.

Por ahí circula cerca del 20% del petróleo mundial, lo que convierte cualquier bloqueo o tensión en un riesgo directo para los mercados internacionales.

Trump ha insistido en que:

Europa se beneficia de la seguridad que brinda EE.UU.

Pero no responde cuando se le pide apoyo militar

Y aún así resiente el impacto económico del conflicto

Europa responde: “no es nuestra guerra”

La respuesta desde Europa fue contundente. Países clave dentro de la OTAN como Alemania, Francia y Reino Unido rechazaron participar en una escalada militar contra Irán.

El argumento principal:

No consideran el conflicto como propio

Ven la ofensiva como una decisión unilateral de Washington

Y no existe obligación automática de intervención bajo el tratado de la OTAN

Esta postura marca un punto de quiebre dentro de la alianza, que durante décadas ha funcionado como bloque militar coordinado.

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Guerra en curso y presión global

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue activo, con ataques estratégicos en infraestructura energética y rutas comerciales. La tensión en el Golfo Pérsico ha elevado el riesgo de una crisis energética global.

Para Trump, la ofensiva tiene dos objetivos:

Frenar el avance del programa nuclear iraní

Garantizar la estabilidad del suministro energético mundial

Sin embargo, la falta de respaldo internacional complica la narrativa de liderazgo global de Washington.

Fractura histórica en Occidente

Más allá del conflicto en Medio Oriente, lo que está en juego es la cohesión de Occidente. La negativa de la OTAN a intervenir evidencia una división profunda entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

Analistas advierten que esta crisis podría:

Debilitar la influencia global de la OTAN

Reconfigurar alianzas internacionales

Y abrir la puerta a nuevos equilibrios de poder