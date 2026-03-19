Tandas Mujer Primavera 2026: Requisitos del registro para solicitar un crédito de 5 mil pesos

Ya puedes consultar los requisitos del registro de las Tandas Mujer Primavera 2026 y aprovechar la oportunidad de solicitar un crédito de 5 mil pesos.

El programa de microcréditos para mujeres en el estado de Oaxaca abre una nueva etapa de incorporación para los negocios locales. Para este ciclo, si quieres inscribirte, te compartimos los detalles sobre las Tandas Mujer Primavera 2026 y los requisitos del registro para solicitar un crédito de 5 mil pesos.

¿Cuándo empiezan a dar las Tandas del Bienestar?

El proceso de registro y levantamiento de información ya está activo en este marzo de 2026. Las autoridades han desplegado a las Brigadas Rosas en diversos municipios para realizar el censo directamente en los locales de las emprendedoras.

Las visitas son anunciadas periódicamente a través de sus canales oficiales.

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¿Cómo solicitar el crédito Mujer Primavera?

Para solicitar el crédito de 5 mil pesos o 10 mil pesos con 0% de interés de la Tanda Mujer Primavera 2026, necesitas cumplir con lo siguiente:

Ser mujer de entre 18 y 62 años .

. Ser emprendedora o trabajar por cuenta propia.

Comprobar ingresos menores a los de un hogar en pobreza extrema.

No ser beneficiaria de otro programa federal o estatal de apoyo económico o financiamiento.

No tener reportes negativos con el Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca .

. No contar actualmente con acceso a créditos de la banca comercial.

¿Dónde me inscribo para las Tandas del Bienestar?

Si las Brigadas Rosas no han visitado tu domicilio, puedes acudir personalmente a los módulos de atención de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas:

Valles Centrales: Heroico Colegio Militar #104, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez (frente a la Panificadora Esperanza).

Heroico Colegio Militar #104, Col. Reforma, (frente a la Panificadora Esperanza). Sierra Sur: Calle Libertad #106 letra A, Col. Centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz .

Calle Libertad #106 letra A, Col. Centro, . Costa: Av. Norberto Aguirre Palancares #408-C, Col. Centro, Pinotepa Nacional .

Av. Norberto Aguirre Palancares #408-C, Col. Centro, . Cuenca del Papaloapan: Av. Roberto Colorado #251, entre 12 de Octubre y Manuelina Hernández, Col. Ex Normal, San Juan Bautista Tuxtepec .

Av. Roberto Colorado #251, entre 12 de Octubre y Manuelina Hernández, Col. Ex Normal, . Istmo: Palacio Municipal de El Espinal (Av. Colón esq. Hidalgo) y Palacio Municipal de Santo Domingo Tehuantepec (Av. 5 de Mayo, Col. Centro).

Palacio Municipal de (Av. Colón esq. Hidalgo) y Palacio Municipal de (Av. 5 de Mayo, Col. Centro). Mixteca: Calle Sabino (junto al Blvd. Reyes Espinosa), Barrio San Miguel, Tlaxiaco ; y Calle Orizaba #50, Col. San Miguel, Huajuapan de León .

Calle Sabino (junto al Blvd. Reyes Espinosa), Barrio San Miguel, ; y Calle Orizaba #50, Col. San Miguel, . Sierra de Flores Magón: Calle Morelos #27, San Juan Bautista Cuicatlán ; y Av. Juárez #63, planta baja, Huautla de Jiménez (frente al juzgado).

Calle Morelos #27, ; y Av. Juárez #63, planta baja, (frente al juzgado). Sierra Juárez: Calle Independencia, entre 5 de Febrero y Gómez Farías, Col. Centro, San Pablo Villa de Mitla.

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