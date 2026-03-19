Registro Tarjeta Joven 2026: Requisitos del apoyo de transporte para jóvenes de 18 a 24 años

Checa los requisitos del apoyo de para jóvenes de 18 a 24 años al momento de hacer el registro Tarjeta Joven 2026.

Para ayudar a la economía de los jóvenes oaxaqueños, el gobierno estatal mantiene activo el programa que ofrece apoyos de movilidad que reduce el costo de los traslados diarios. Para obtener este beneficio, es muy importante que completes el registro de la Tarjeta Joven 2026 y cumplir con los requisitos del apoyo de transporte para personas de 18 a 24 años.

¿Cuáles son los requisitos de la Tarjeta Joven 2026

Esto son los requisitos para registrarte al programa en Oaxaca:

Solicitud de registro : Debe ir dirigida al titular de la instancia ejecutora (puedes descargar el formato oficial en el mismo portal).

: Debe ir dirigida al titular de la instancia ejecutora (puedes descargar el formato oficial en el mismo portal). Identificación oficial vigente

CURP certificad .

. Comprobante de domicilio

Cuestionario Socioeconómico

¿Cuánto dinero da la tarjeta Joven?

La Tarjeta Joven en 2026 otorga un apoyo de $7,200 pesos anuales y un retiro para movilidad y transporte de $1,100 pesos en efectivo por cada semestre.

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¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Joven 2026?

Para registrarse a la Tarjeta Joven 2026, es indispensable cumplir con el perfil solicitado por la convocatoria oficial:

Tener nacionalidad mexicana .

. Contar con una edad de entre 18 y 24 años cumplidos al momento de iniciar el trámite.

al momento de iniciar el trámite. Tener residencia oficial en el Estado de Oaxaca .

. Importante: No debes ser beneficiario de ningún otro programa federal o estatal que tenga objetivos similares (como otras becas de manutención).

¿Dónde es el registro de la tarjeta joven 2026?

Debes realizar tu registro directamente en tarjetajoven.oaxaca.gob.mx.

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