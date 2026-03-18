Partido Verde amaga con ir solo en SLP, si Morena no respalda a Ruth González ( FOTO: Cuartoscuro )

Adelantándose a todos los escenarios, el líder de la bancada del Partido Verde en el Senado de la República, Manuel Velasco, advirtió que competirán solos por la gubernatura de San Luis Potosí, en caso de que Morena no apoye a la Senadora, Ruth González.

¿Por qué el Partido Verde podría competir solo en SLP?

En entrevista, destapó a algunos militantes del Partido Verde SLP que buscarán participar en la encuesta interna de la alianza Morena-PT- Verde, de cara a las elecciones de gobernadores en 17 estados.

Con lista en mano indicó que el diputado federal Manuel Cota Cárdenas será la carta del partido para Baja California Sur, Karen Castrejón para Guerrero y en Nuevo León, Waldo Fernández, entre otros.

Sobre el “plan B” de la reforma electoral, el coordinador de los senadores del Partido Verde en el Senado, destacó que la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum es alta, por lo que le recomendó no someterse a la consulta de revocación de mandato.

“Si me pidiera ella mi consejo, no me lo está pidiendo, pero si me lo pidiera, yo le diría que no es necesaria hacer la revocación con una presidenta que la mayoría de los mexicanos tiene su respaldo, que es más del 70%” — Indicó

Sin embargo, el político dejó en claro que su partido “va a apoyar la iniciativa”.