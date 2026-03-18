Registro Tarjeta Violeta en Guerrero 2026: Inscripción para madres solteras inicia en Acapulco

Las interesadas en el puerto deben acudir al Polideportivo CICI Renacimiento en un horario de 9:00 a 15:00 horas para completar el Registro Tarjeta Violeta en Guerrero 2026, mientras que en el resto del estado se espera el calendario para la inscripción para madres solteras inicia en Acapulco.

A partir de esta semana, las jefas de familia que habitan en la entidad pueden iniciar el trámite para acceder al esquema de acompañamiento y apoyo económico estatal. El proceso está diseñado para mujeres de entre 18 y 59 años que se encuentran a cargo de sus hijos y en situación de vulnerabilidad, priorizando a quienes residen en zonas con presencia de módulos de atención. Si eres madre soltera y buscas este beneficio, checa cómo es el registro a la Tarjeta Violeta en Guerrero 2026 para realizar la inscripción para madres solteras iniciando en Acapulco.

¿Cuándo abren la convocatoria de la Tarjeta Violeta en Guerrero?

La convocatoria para el Tarjeta Violeta Guerrero registro 2026 arranca formalmente este miércoles 18 de marzo de 2026. Toma en cuenta que para esta etapa en Acapulco, los módulos de atención estarán recibiendo documentos únicamente durante tres días: 18, 19 y 20 de marzo.

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¿Dónde es el registro de la Tarjeta Violeta en Guerrero 2026?

En el polideportivo CICI Renacimiento, en Acapulco. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas. Si no vives en el puerto, no comas ansias; la Secretaría de Bienestar de Guerrero (SBGro) anunciará próximamente las fechas para las demás regiones del estado.

¿Cómo registrarse para la Tarjeta Violeta en Guerrero 2026?

Para completar tu registro a la Tarjeta Violeta en Guerrero 2026, deberás llevar la siguiente documentación:

Formato Único y Estudio Socioeconómico que te lo entrega el personal de la SBGro en el módulo. Necesitas una copia de tu INE, pasaporte o licencia, pero la copia debe estar ampliada al 200%. Si tu INE está vencida y en trámite, tienes un plazo de 90 días para entregar la nueva. CURP. Comprobante de Domicilio como recibo de luz, agua o teléfono no mayor a 3 meses. Y si la dirección de tu recibo no coincide con la de tu INE, deberás tramitar una Constancia de Radicación en tu municipio. Copia del certificado del último grado que cursaste. Si por alguna razón no pudiste estudiar, solo menciónalo al llenar tu solicitud. Si tienes un empleo, lleva un documento que indique tus días y horarios. Si trabajas por tu cuenta o estás desempleada, se especificará en el formato que te den ahí. Actas de nacimiento de tus hijos menores de edad. No es necesario que tramites una constancia de soltería. Sin embargo, si eres viuda o divorciada, sí es obligatorio presentar el documento legal que lo acredite.

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