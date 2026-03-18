PAN CDMX denuncia “bloqueo” a verificaciones de obras en la Cuauhtémoc

La presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, exigió respeto del Gobierno capitalino a la labor de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Gutiérrez Ureña consideró que la edil cumplió con su papel de solicitar visitas de verificación a diversos inmuebles en proceso de demolición en Cuauhtémoc, mismos que se le han negado.

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¿Qué denunció el PAN sobre las demoliciones en CDMX?

“Basta de falsos gobernantes que no saben su responsabilidad y ante su negligencia criminal, ineptitud y corrupción, injurian”. —

La presidenta del PAN local expresó su respaldo a la alcaldesa Rojo de la Vega, quien enfatizó que con documentos, ha señalado al gobierno local de obstaculizar su trabajo en materia de orden urbano.

⚠️ ESTO ES LO MÁS GRAVE ⚠️



En Cuauhtémoc hay 17 demoliciones protegidas por el Acuerdo de Facilidades. Fuimos a verificar. En 6 NOS IMPIDIERON ENTRAR. "Bajo el Acuerdo, solo el Gobierno de la Ciudad puede verificar."

ELLOS nos prohíben verificar. ELLOS no verifican. Y luego… pic.twitter.com/ipxf1X7TvZ — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 17, 2026

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¿Cuál es el rezago en verificaciones?

“Con forme a lo dicho por la alcaldesa, existe un rezago significativo en materia de verificaciones en Cuauhtémoc; tan solo entre octubre de 2025 a marzo del 2026, hay 456 solicitudes de inspección que no da cause el Gobierno”.

Luisa Gutiérrez pidió a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de Vivienda e INVEA, no perder de vista y asumir su responsabilidad institucional en las 17 inmuebles a demoler en la demarcación.

“Siguiendo los protocolos de protección civil, la reglamentación y garantizar coordinación con la alcaldía Cuauhtémoc”. —

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¿Qué exigencias hizo el PAN al gobierno capitalino?

La dirigente del PAN capitalino exigió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada girar instrucciones para revertir la falta de supervisión en demoliciones no solo en la Cuauhtémoc, sino en toda la CDMX.

Tras el colapso de un inmueble en San Antonio Abad, la panista recordó que fueron seis obras en Cuauhtémoc donde no permitieron verificaciones de la alcaldía y esto ocurre cuando se centralizan los permisos bajo acuerdos de facilidades.

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