Alessandra Rojo de la Vega alerta por 17 inmuebles en riesgo en Cuauhtémoc
La alcaldesa advirtió que 17 inmuebles representan riesgo, seis de ellos de peligro máximo, y denunció trabas del Gobierno de la CDMX para supervisarlos.
La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, alertó sobre un riesgo inminente en 17 inmuebles ubicados en su demarcación, de los cuales seis son considerados de peligro máximo y no han podido ser verificados con personal del INVEA ni de Protección Civil.
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Estos inmuebles cuentan con permisos de demolición y otros se encuentran abandonados, lo que representa un riesgo para trabajadores y vecinos colindantes.
¿Por qué no se pueden supervisar?
Rojo de la Vega denunció que estos predios cuentan con permisos de la Secretaría de Gobierno o del INVI sin pasar por el visto bueno de la alcaldía, ya que —según argumentan— se apegan a un acuerdo de facilidades que con los documentos presentados, no requiere supervisión de Protección Civil de la Ciudad ni de la alcaldía.
Llamado a evitar otra tragedia
La alcaldesa insistió en que el gobierno debe actuar para prevenir otra tragedia como la ocurrida en San Antonio Abad, por lo que hizo un llamado a trabajar de manera conjunta entre funcionarios de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México, sin importar colores partidistas, en beneficio de los habitantes.