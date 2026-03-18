¿Lloverá hoy en CDMX? Este es el pronóstico de lluvias para hoy y mañana

CDMX tendrá un respiro de la lluvia: predomina el calor este 18 de marzo

La Ciudad de México vivirá este miércoles 18 de marzo una jornada con ambiente cálido, cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por autoridades y reportes retomados por medios nacionales.

Tras días con condiciones variables, el clima en la capital entra en una fase más estable, marcada por temperaturas en ascenso durante el día y mañanas todavía frescas, propias de la transición hacia la primavera.

Temperaturas en CDMX: mañanas frías y tardes cálidas

Para este miércoles, se espera una temperatura máxima de entre 22 y 24 grados Celsius, lo que generará una sensación térmica templada a cálida durante la tarde.

En contraste, el amanecer arrancará con un ambiente más frío, con mínimas que oscilarán entre los 8 y 10 grados, especialmente en zonas altas de la capital.

Así estará el clima durante el día

Por la mañana: ambiente frío a fresco, con posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde: incremento de temperatura, con condiciones cálidas y cielo despejado a medio nublado.

Por la noche: descenso gradual de temperatura, sin cambios bruscos.

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Sin lluvias en CDMX, pero con viento moderado

Uno de los puntos clave del pronóstico es la ausencia total de lluvias en la Ciudad de México, lo que favorece actividades al aire libre.

Sin embargo, se prevé la presencia de vientos de entre 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas abiertas.

Clima mañana jueves 19 de marzo

Para mañana jueves 19 de marzo, el pronóstico en la Ciudad de México apunta a la continuidad de condiciones estables, con cielo mayormente despejado a medio nublado y baja probabilidad de lluvias. Se espera que el ambiente se mantenga templado a cálido durante la tarde, mientras que el amanecer volverá a ser fresco a frío, especialmente en zonas altas del Valle de México. Estas condiciones responden a la ausencia de sistemas meteorológicos que favorezcan precipitaciones, por lo que se prevé otro día seco en la capital.

¿Qué pasa en el Estado de México?

A diferencia de la capital, en algunas regiones del Estado de México sí podrían registrarse lluvias aisladas, aunque de forma limitada y sin representar riesgos mayores.

Clima rumbo a la primavera

Este comportamiento climático responde a la cercanía del cambio de estación, donde comienzan a dominar los días más largos, secos y con mayor radiación solar.

En este contexto, la CDMX empieza a dejar atrás los frentes fríos más intensos para dar paso a condiciones más estables y cálidas, típicas de la primavera.