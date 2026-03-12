“Lluvia negra”: el extraño fenómeno que dejó oscuras las calles de Irán

“Lluvia negra” en Irán: el extraño fenómeno que dejó calles oscuras y contaminación en el aire

Una inusual lluvia sorprendió a habitantes de distintas zonas de Irán. Tras una tormenta, calles, automóviles y edificios aparecieron cubiertos por manchas oscuras. Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua arrastró partículas negras que terminaron depositándose sobre superficies urbanas, fenómeno que rápidamente despertó preocupación entre la población.

Los especialistas en ciencias atmosféricas identifican este episodio como “lluvia negra”, un fenómeno que ocurre cuando las precipitaciones atraviesan capas de aire cargadas de contaminantes. Durante ese proceso, partículas como hollín, cenizas o residuos derivados de la combustión se adhieren a las gotas de agua y caen junto con la lluvia, lo que provoca que el agua presente un color oscuro o deje sedimentos visibles al evaporarse.

Gabriel da Silva, químico atmosférico de la Universidad de Melbourne, señaló que la presencia de lluvia negra refleja concentraciones elevadas de partículas en suspensión, un indicador claro de contaminación ambiental intensa.

Por su parte, Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que la lluvia negra, junto con la posible lluvia ácida asociada, representa un riesgo para la salud de la población, especialmente para las vías respiratorias, y recomendó limitar la exposición permaneciendo en interiores.

Así surge la “lluvia negra”

Aunque este tipo de eventos no es del todo desconocido, a menudo aparece en contextos donde la atmósfera presenta altos niveles de contaminación. Cuando grandes cantidades de humo o partículas permanecen suspendidas en el aire, la lluvia funciona como un mecanismo natural que arrastra esos residuos hacia la superficie.

La inquietud entre los expertos se centra en el tipo de sustancias que pueden formar parte de esas partículas. Dependiendo de su origen, pueden contener compuestos derivados del petróleo, restos de combustión o contaminantes industriales que terminan depositándose en calles, vehículos y suelos, con posibles efectos en el entorno.

El riesgo real para la salud

Desde el punto de vista sanitario, la OMS señala que el contacto ocasional con este tipo de precipitaciones no suele representar un riesgo grave para la mayoría de las personas. Sin embargo, recomiendan evitar exponerse directamente a la lluvia contaminada, especialmente en lugares donde la calidad del aire ya es deficiente, ya que algunas partículas pueden provocar irritación en ojos, piel o vías respiratorias.

Más allá de su apariencia llamativa, la lluvia negra suele ser interpretada por científicos como una señal visible de contaminación atmosférica intensa. Episodios similares se han documentado en diferentes partes del mundo tras grandes incendios, erupciones volcánicas o situaciones en las que enormes cantidades de partículas permanecen suspendidas en la atmósfera antes de ser arrastradas por las precipitaciones.