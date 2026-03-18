Tribunal Electoral ordena archivar definitivamente el caso de Pío López Obrador, captado recibiendo dinero en 2020

Por unanimidad de votos y sin discusión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, ordenó que se archive el caso de Pio López Obrador. hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y se declare como como total y definitivamente concluido.

Con este fallo se dio carpetazo a este pasaje de la historia en México y las magistraturas rechazaron la petición del Partido Acción Nacional (PAN), de reabrir el caso de los videos de Pío López Obrador.

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El proyecto de resolución propuesto por la magistrada Mónica Soto, y avalado por el pleno, apoyó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) del 21 de agosto del 2025, en la que determinó exonerar a Pío López Obrador y a David León, quienes el 20 de agosto de 2020 fueron captados en videos recibiendo dinero.

A pesar de que el PAN insistió en que se trató de una conducta ilegal al no haber sido reportado este dinero por Morena, ni fiscalizado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el Tribunal señaló que no reunió pruebas contundentes para acusarlos de desvío de recursos hacia Morena, lo cual, fue avalado este miércoles por el Tribunal Federal Electoral.