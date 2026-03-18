Israel elimina al jefe de inteligencia de Irán y desata el temor de una guerra sin control

Israel elimina al jefe de inteligencia de Irán y desata el temor a una guerra sin control

Un golpe quirúrgico que sacude al poder iraní

El asesinato de Ismail Jatib, ministro de Inteligencia de Irán, marca un punto de inflexión en la ya tensa relación con Israel. El ataque, atribuido al Estado israelí, no fue un movimiento cualquiera, se trató de una operación dirigida al núcleo del aparato de seguridad iraní, un mensaje directo de capacidad, alcance y precisión.

La muerte de uno de los hombres más poderosos en la estructura de inteligencia iraní no solo representa una baja estratégica, sino una señal de que el conflicto entre ambos países ha escalado a niveles donde los objetivos ya no son periféricos, sino centrales.

La guerra escala con la muerte de personajes clave

El asesinato de Ismail Jatib no ocurre en aislamiento. Llega apenas un día después de que Irán confirmara la muerte de otras dos figuras clave de su estructura de poder: Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij. Tres nombres, tres golpes consecutivos que delinean un patrón, los ataques ya no son periféricos, están apuntando directamente al núcleo del régimen.

Desde Israel, el mensaje fue todavía más directo. En un comunicado, el ministro de Defensa Israel Katz aseguró que, tras los “contundentes asesinatos” de altos funcionarios iraníes, también fue eliminado Jatib, a quien señaló como responsable del sistema interno de represión y operaciones encubiertas del régimen. No es solo una confirmación, es una narrativa que busca justificar el golpe y, al mismo tiempo, exhibir el alcance de sus operaciones.

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¿Quién era Ismail Jatib?

Detrás del cargo, Jatib era más que un funcionario. Clérigo chií formado en el seminario de Qom y cercano al líder supremo Alí Jamenei, su perfil combinaba ideología, formación religiosa y experiencia operativa. Llegó al Ministerio de Inteligencia en 2021, impulsado por el entonces presidente Ebrahim Raisi, y se mantuvo en el puesto bajo la administración de Masoud Pezeshkian, consolidando su control sobre áreas sensibles como la contrainteligencia y la seguridad interna.

Su trayectoria se remonta a los primeros años de la República Islámica. Se integró a los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria tras la Revolución de 1979 y participó en la guerra entre Irán e Irak, un conflicto que marcó a toda una generación de cuadros del régimen. Con el paso del tiempo, acumuló poder dentro del aparato judicial y de seguridad, incluyendo la dirección del Centro de Protección de Información del Poder Judicial.

Pero su figura también trascendía fronteras. En 2022, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su papel al frente del Ministerio de Inteligencia, acusado de participar en actividades cibernéticas contra intereses estadounidenses y de sus aliados. Ese señalamiento internacional reforzaba la percepción de que Jatib no solo operaba hacia adentro, sino que era pieza activa en la proyección estratégica de Irán hacia el exterior.

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¿Quién era el hombre detrás de la inteligencia iraní?

Ismail Jatib no era un funcionario menor. Desde su posición, coordinaba tareas clave de contrainteligencia, seguridad interna y operaciones estratégicas, incluyendo la supervisión de redes aliadas en Medio Oriente. Su papel era fundamental para la estabilidad del régimen y para la proyección de poder iraní más allá de sus fronteras.

Su asesinato deja un vacío difícil de llenar en el corto plazo y expone vulnerabilidades dentro de un sistema que históricamente ha presumido control y hermetismo.

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La presión sobre Irán y el fantasma de la represalia

Tras el ataque, Irán ha condenado enérgicamente lo ocurrido y ha dejado entrever que habrá consecuencias. La presión interna para responder es alta, pero el margen de maniobra es delicado: una represalia directa podría escalar hacia un conflicto aun más violento con Israel, mientras que una respuesta indirecta podría prolongar el ciclo de violencia en la sombra, esa de ataques contra bases militares, como se ha venido desarrollando hasta ahora.

Analistas advierten que el escenario más probable incluye ataques a través de actores aliados o nuevas operaciones encubiertas, en una dinámica donde cada movimiento busca evitar el punto de no retorno.

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