Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa por información sobre Mojtaba Jamenei / Majid Saeedi

La tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo episodio. El gobierno estadounidense anunció una recompensa millonaria por información que permita localizar a Mojtaba Jamenei, líder supremo de ese país.

La oferta fue difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través del programa Recompensas por la Justicia, que suele ofrecer pagos a cambio de información que facilite la captura o localización de individuos vinculados con actividades consideradas terroristas por Washington.

De acuerdo con el anuncio oficial, la recompensa puede alcanzar hasta 10 millones de dólares a cambio de información verificable sobre el paradero del Ayatolá.

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La acusación de Washington

Las autoridades estadounidenses sostienen que Mojtaba Jamenei, quien asumió el liderazgo de Irán el 8 de marzo de 2026, mantiene vínculos con estructuras del aparato de seguridad iraní, en particular con la Guardia Revolucionaria Islámica, una poderosa fuerza militar y política dentro del sistema de poder iraní.

Según Washington, miembros de ese cuerpo han participado en operaciones de inteligencia y actividades que Estados Unidos considera terrorismo internacional, lo que ha motivado sanciones y medidas de presión en los últimos años.

El Departamento de Estado señaló que la recompensa forma parte de sus esfuerzos para interrumpir redes que, a su juicio, apoyan o financian operaciones violentas fuera del territorio iraní.

Escalada de presión entre Estados Unidos e Irán

La recompensa ofrecida por Estados Unidos se suma a otras sanciones y medidas de presión aplicadas en años recientes contra funcionarios y organizaciones iraníes, tras la escalada de violencia desde el pasado 28 de febrero.

Programas como Recompensas por la Justicia han sido utilizados previamente para ofrecer pagos por información relacionada con líderes de organizaciones armadas, redes de financiamiento y figuras clave de estructuras consideradas hostiles por Washington.

En este caso, el objetivo es obtener datos que permitan ubicar o confirmar el paradero de Mojtaba Jamenei, una figura que, aunque poco visible en público, sigue siendo observada de cerca por los servicios de inteligencia occidentales.

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