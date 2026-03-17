Qué países tienen armas nucleares en 2026: la lista completa y quién concentra el poder militar global

En medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, el arsenal nuclear vuelve a ser un tema central. De acuerdo con datos de la Unión de Científicos Preocupados, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares y reportes vinculados al Organismo Internacional de Energía Atómica, actualmente nueve países poseen armas nucleares, con un total estimado de más de 12 mil ojivas activas en el mundo.

Aunque la cifra es menor a la registrada durante la Guerra Fría, la distribución del poder nuclear y la modernización de los arsenales mantienen vigente el riesgo global.

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Los países que tienen armas nucleares actualmente

El llamado “club nuclear” está conformado por nueve naciones que han desarrollado o mantenido este tipo de armamento. Se trata de:

Estados Unidos

Rusia

China

Francia

Reino Unido

India

Pakistán

Israel

Corea del Norte

En el caso de Israel, su política de ambigüedad nuclear implica que nunca ha confirmado oficialmente la posesión de estas armas, aunque múltiples análisis internacionales coinciden en que sí cuenta con ellas. Corea del Norte, por su parte, ha realizado pruebas nucleares en los últimos años, consolidando su capacidad militar pese a sanciones internacionales.

Qué países están reconocidos oficialmente

Dentro del marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), únicamente cinco países son considerados oficialmente como Estados con armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

El criterio responde a que estas naciones realizaron pruebas nucleares antes de 1967, lo que les permitió quedar dentro del esquema legal del tratado. A cambio, asumieron compromisos para avanzar hacia el desarme, un objetivo que hasta ahora sigue sin concretarse plenamente.

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Los países que desarrollaron armas fuera del tratado

Existen cuatro países que no forman parte del TNP o que se retiraron de él y, aun así, lograron desarrollar armamento nuclear: India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

India y Pakistán han mantenido una carrera armamentista regional, mientras que Corea del Norte abandonó el tratado en 2003 y desde entonces ha reforzado su programa nuclear como parte de su estrategia política y militar.

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Quién tiene más armas nucleares en el mundo

El equilibrio nuclear global está claramente concentrado en dos potencias. Rusia encabeza la lista con alrededor de 5,400 ojivas, seguida por Estados Unidos con poco más de 5,000.

En conjunto, ambos países poseen cerca del 90 por ciento del arsenal nuclear mundial, lo que los convierte en actores determinantes en cualquier escenario de seguridad internacional.

Muy por detrás se encuentran China, Francia y Reino Unido, seguidos por India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, con arsenales considerablemente menores pero estratégicamente relevantes.

Países que almacenan armas nucleares sin ser dueños

Más allá de los países con armamento propio, existen naciones que albergan armas nucleares en su territorio como parte de acuerdos militares, principalmente dentro de la OTAN.

Entre ellos se encuentran Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, que almacenan armas estadounidenses. En paralelo, Bielorrusia mantiene armamento nuclear ruso en su territorio, en un movimiento que ha generado preocupación en Europa del Este.

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El papel del Tratado de No Proliferación Nuclear

El TNP es el principal instrumento internacional para evitar la expansión de armas nucleares. Con más de 190 países firmantes, busca frenar la proliferación, promover el desarme y garantizar el uso pacífico de la energía nuclear.

Sin embargo, las tensiones actuales entre potencias y el avance tecnológico han complicado el cumplimiento de sus objetivos, abriendo la puerta a una nueva etapa de competencia estratégica.

Un riesgo que sigue vigente

Aunque el número total de armas nucleares ha disminuido desde los picos de la Guerra Fría, el riesgo no ha desaparecido. La modernización de arsenales, los conflictos internacionales y la posibilidad de que nuevos países desarrollen esta capacidad mantienen encendidas las alertas.