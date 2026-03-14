Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años, referente de la teoría crítica y la democracia deliberativa / ullstein bild

La muerte de Jürgen Habermas marca el cierre de una de las trayectorias intelectuales más influyentes del pensamiento contemporáneo. El filósofo y sociólogo alemán falleció este 14 de marzo de 2026 a los 96 años, según confirmaron medios internacionales y su editorial en Alemania.

Considerado uno de los últimos grandes representantes de la tradición filosófica europea del siglo XX, Habermas dedicó más de seis décadas a reflexionar sobre la democracia, el lenguaje y la vida pública en las sociedades modernas. Su obra atravesó la filosofía, la sociología y la teoría política, y se convirtió en referencia obligada para entender el funcionamiento de la esfera pública y los debates sobre legitimidad democrática.

La noticia de su muerte fue confirmada por su editorial, Suhrkamp Verlag, que informó que el pensador murió en su residencia de Starnberg, en el estado de Baviera, al sur de Alemania.

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Un pensador clave de la teoría crítica

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Habermas fue uno de los herederos intelectuales de la tradición de la Escuela de Frankfurt, corriente que buscó analizar las estructuras culturales, económicas y políticas del capitalismo moderno.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el filósofo se convirtió en una de las voces más influyentes en la reconstrucción intelectual de la Alemania democrática. Su pensamiento intentó responder a una pregunta central: cómo sostener sociedades libres y democráticas en medio de tensiones políticas, ideológicas y tecnocráticas.

A diferencia de algunos de sus predecesores, Habermas apostó por una visión más optimista de la racionalidad pública. Su teoría proponía que el diálogo y la argumentación podían sostener la legitimidad de las instituciones democráticas.

La teoría de la acción comunicativa

La obra más influyente de Habermas fue “Teoría de la acción comunicativa”, publicada en 1981. En este trabajo desarrolló su idea de que la comunicación racional entre ciudadanos puede servir como fundamento de la vida democrática.

El filósofo planteó que las sociedades modernas dependen de espacios de deliberación donde los individuos puedan debatir y construir consensos mediante argumentos, no mediante imposición o poder.

Antes de ese libro, ya había publicado uno de sus textos más citados: “Historia y crítica de la opinión pública” (1962), una investigación sobre cómo surgió la esfera pública moderna en Europa.

Intelectual público en Alemania y Europa

Más allá de la academia, Habermas fue un intelectual público activo. Intervino durante décadas en debates políticos e históricos en Alemania, especialmente sobre la memoria del nazismo, la construcción democrática del país y el futuro de Europa.

También participó en discusiones sobre la integración europea, la ética del discurso y los desafíos de las democracias contemporáneas frente al populismo, los medios masivos y las transformaciones tecnológicas.

Su influencia se extendió a universidades y centros de investigación de todo el mundo, donde su pensamiento sigue siendo una referencia central en filosofía política, sociología y ciencias sociales.

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El final de una era intelectual

Con la muerte de Jürgen Habermas desaparece una de las figuras más representativas de la filosofía europea de la posguerra. Su obra continúa siendo estudiada en universidades y citada en debates contemporáneos sobre democracia, comunicación y espacio público.

Durante más de medio siglo, Habermas defendió la idea de que la democracia no solo depende de instituciones, sino también de la capacidad de los ciudadanos para dialogar, disentir y construir acuerdos mediante la razón.

Su legado intelectual, construido a lo largo de décadas de reflexión crítica, permanece como uno de los pilares del pensamiento político moderno.