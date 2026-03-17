Registro Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: Guía paso a paso para madres de familia durante marzo

Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: El primer paso es descargar la app oficial, validar tu identidad con una selfie e INE, y cargar el comprobante de domicilio junto con el acta de nacimiento de tus hijos; una vez que el sistema te asigne tu cita presencial habrás completado el registro siguiendo esta guía paso a paso para madres de familia durante marzo.

Si tienes entre 25 y 45 años, este mes es importante para formalizar tu inscripción y asegurar los beneficios que ofrece el gobierno estatal para tu hogar. Por ello, te compartimos todos los detalles del registro a la Tarjeta Rosa en Guanajuato 2026 y la guía paso a paso para madres de familia durante marzo para que realices tu trámite sin problemas

¿Cómo registrarse a la Tarjeta Rosa 2026?

Para registrarse a la Tarjeta Rosa 2026 en Guanajuato durante marzo, sigue estos pasos:

Busca la app “Tarjeta Rosa” en la App Store o Google Play Store . Al abrirla, acepta los términos y condiciones.

en la o . Al abrirla, acepta los términos y condiciones. Ten tu INE vigente a la mano. Deberás subir una foto clara por ambos lados. El sistema te solicitará un número celular donde recibirás un código SMS de verificación; ingrésalo de inmediato.

vigente a la mano. Deberás subir una foto clara por ambos lados. El sistema te solicitará un número celular donde recibirás un código de verificación; ingrésalo de inmediato. La app te pedirá una selfie . Busca un lugar con buena iluminación para que el sistema reconozca tu rostro sin problemas.

. Busca un lugar con buena iluminación para que el sistema reconozca tu rostro sin problemas. Ingresa tu código postal y carga una fotografía de tu comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono) que no sea mayor a 3 meses .

(luz, agua o teléfono) que . Captura el nombre y CURP de tu hijo o hija. También deberás subir una imagen legible de su acta de nacimiento .

de tu hijo o hija. También deberás subir una imagen legible de su . Escribe tu correo electrónico, revisa que cada dato sea correcto y guarda. El sistema te generará una cita presencial para concluir el proceso y recibir tu plástico.

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¿Cuál es la aplicación para la Tarjeta Rosa?

La puedes encontrar fácilmente como “Tarjeta Rosa” tanto en dispositivos Android como iOS.

Toma en cuenta que esta es la única forma autorizada para realizar el registro a la Tarjeta Rosa en Guanajuato 2026 durante este mes.

¿Cuándo termina el registro de la Tarjeta Rosa?

Si aún no has hecho el trámite, el periodo de registro durante este ciclo cierra el próximo martes 31 de marzo de 2026. Aunque el sistema ha estado abierto desde febrero, marzo es el mes límite para las madres de familia que buscan incorporarse en esta etapa.

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