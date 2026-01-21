Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: Los 5 nuevos requisitos obligatorios para el registro en la app

Conoce los 5 requisitos obligatorios para registrarse en la app y asegura tu lugar en el programa de Guanajuato en 2026.

Si en 2026 quieres ser beneficiaria de la Tarjeta Rosa en Guanajuato, debes conocer los 5 nuevos requisitos obligatorios para el registro en la app. Aunque las tarjetas anteriores dejarán de funcionar el 31 de enero por un cambio de banco, lo más importante ahora es prepararte para el nuevo periodo de inscripción que arranca en febrero. A continuación, te compartimos qué documentos necesitas y cómo usar la aplicación para acceder al programa que otorga 6 mil pesos.

¿Qué se necesita para tramitar la Tarjeta Rosa?

Los requisitos de la Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 son:

Identificación oficial (INE) vigente de la solicitante.

Acta de nacimiento de tu hijo o hija (requisito para el perfil del apoyo).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

Una cuenta de correo electrónico activa que revises seguido.

Tu número de teléfono celular actual.

¿Cómo saber si soy beneficiario de la Tarjeta Rosa?

El programa está hecho para mujeres guanajuatenses que tengan entre 25 y 45 años cumplidos al momento de iniciar su registro.

¿Cuándo serán las inscripciones para la Tarjeta Rosa?

El registro inicia el 1 de febrero y termina en marzo de 2026. Es el único momento del primer semestre en el que las inscripciones estarán abiertas para recibir nuevas solicitudes.

El registro en la app para la Tarjeta Rosa 2026 inicia el 1 de febrero. Ampliar

¿Cómo registrarse para la Tarjeta Rosa?

Descarga la App Tarjeta Rosa en tu celular (disponible en Google Play para Android y App Store para iPhone).

Crea un usuario con tu correo electrónico y número celular.

Escanea y sube los requisitos Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 que mencionamos arriba.

Completa el formulario con tus datos personales y envía tu solicitud.

Una vez enviado, recibirás un folio de seguimiento acompañado de un código QR.

¿Cuándo depositan en la Tarjeta Rosa 2026?

El primer depósito de 3 mil pesos para las nuevas beneficiarias se realizará en el mes de junio de 2026.

¿Cuándo será el próximo pago de la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

El cierre del apoyo anual se dará en el mes de noviembre, fecha en la que recibirás el segundo y último pago de 3 mil pesos. Con esto, el programa garantiza un apoyo total de 6 mil pesos para las mujeres inscritas en este ciclo 2026.