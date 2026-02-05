Registro Tarjeta Rosa Guanajuato 2026: Inscríbete desde la app siguiendo estos 6 pasos en febrero

Para completar el Registro Tarjeta Rosa Guanajuato 2026, inscríbete desde la app siguiendo estos 6 pasos: descarga la app, valida tu INE, realiza la prueba de vida, carga tu domicilio, registra a tus hijos y agenda tu cita.

Si eres madre de familia y resides en el estado, ya puedes iniciar el proceso para el registro de la Tarjeta Rosa Guanajuato en 2026 para obtener el apoyo de 6 mil pesos. Aquí te compartimos todo lo que debes de saber para que logres hacer tu solicitud en febrero e inscribirse desde la app siguiendo solo 6 pasos.

¿Cómo me registro en la Tarjeta Rosa 2026?

Realizar tu registro Tarjeta Rosa Guanajuato 2026 es más sencillo de lo que parece, solo necesitas seguir estos 6 pasos:

Descarga la App: Busca “Tarjeta Rosa” en la App Store o Google Play Store. Una vez instalada, acepta los términos y condiciones para comenzar. Valida tu identidad: Sube una foto clara de tu INE por ambos lados. El sistema te pedirá un número de teléfono; recibirás un código SMS de verificación. Prueba de vida: La app te pedirá una selfie. Datos de domicilio: Ingresa tu código postal y sube una foto de tu comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses). Alta de beneficiarios: Deberás capturar el nombre y CURP de tu hijo, además de subir una imagen legible de su acta de nacimiento. Finaliza y agenda: Ingresa tu correo electrónico, revisa que no haya errores en tus datos y guarda la información. El sistema te permitirá agendar tu cita presencial para concluir el trámite.

¿Cuándo es el registro de la Tarjeta Rosa?

El periodo para realizar tu solicitud en la plataforma estará abierto durante los meses de febrero y marzo de 2026. Te recomendamos no dejarlo para la última semana, ya que la saturación de la app suele aumentar conforme se acerca la fecha límite.

¿Cuál es el monto de la Tarjeta Rosa en 2026?

Para este año, el apoyo total de la Tarjeta Rosa 2026 es de $6,000 pesos. Toma en cuenta que el pago no cae en una sola exhibición; el beneficio se divide en dos dispersiones de $3,000 pesos cada una; la primera en el mes de junio y la segunda en noviembre.

¿Qué personas pueden tramitar la Tarjeta Rosa?

Para 2026, el registro está abierto para madres de familia que tengan entre 25 y 45 años de edad y que residan en cualquiera de los 46 municipios del estado.

