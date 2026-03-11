Investigación apunta a Estados Unidos por ataque con misil contra escuela en Irán que dejó decenas de niños muertos

Estados Unidos bajo sospecha por ataque con misil contra escuela en Irán que dejó decenas de niños muertos / Anadolu

Ataque con misil contra escuela en Irán deja decenas de niños muertos

Un ataque con misil contra una escuela primaria en el sur de Irán dejó al menos 175 personas muertas, la mayoría estudiantes, en uno de los episodios más graves del conflicto que involucra a potencias de la región y a fuerzas occidentales.

El bombardeo ocurrió el 28 de febrero de 2026 en la ciudad de Minab, donde el proyectil impactó contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh durante horario escolar.

Imágenes difundidas tras el ataque muestran edificios destruidos, aulas colapsadas y equipos de rescate trabajando entre los escombros para recuperar a las víctimas.

Investigación apunta a posible error de identificación del objetivo

De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, una investigación preliminar del ejército de Estados Unidos analiza la posibilidad de que el ataque haya sido resultado de un error de identificación del objetivo.

Según las primeras conclusiones, los planificadores militares habrían utilizado información de inteligencia desactualizada, lo que llevó a identificar de forma incorrecta el área como una instalación vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El edificio escolar se encontraba cerca de instalaciones asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que aparentemente eran el verdadero objetivo del ataque.

Un misil de largo alcance en el centro de la investigación

Entre las evidencias analizadas por autoridades iraníes se encuentran fragmentos de un misil de tipo Tomahawk, un sistema de ataque de largo alcance utilizado principalmente por fuerzas militares estadounidenses.

Videos difundidos tras el bombardeo muestran el momento posterior al impacto y restos del proyectil recuperados en el lugar, lo que ha alimentado las acusaciones de Teherán contra Washington.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha asumido responsabilidad pública por el incidente, mientras la investigación continúa.

El ataque con más víctimas civiles del conflicto

Autoridades de Irán han calificado el bombardeo como uno de los ataques más devastadores contra civiles desde el inicio de la guerra en la región.

La magnitud de la tragedia ha generado preocupación entre organizaciones humanitarias y expertos en derecho internacional, quienes señalan que un ataque contra una escuela podría constituir un posible crimen de guerra si se confirma que no existía un objetivo militar legítimo.

El episodio también ha intensificado las tensiones entre Teherán y sus adversarios en medio de un conflicto regional que continúa escalando y que mantiene en alerta a la comunidad internacional.