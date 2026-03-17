Pensión Bienestar para personas con discapacidad: Fechas de registro y requisitos para recibir 3,300 pesos

La Pensión Bienestar para personas con discapacidad ha anunciado un nuevo periodo de registro para recibir un apoyo económico de 3,300 pesos mexicanos de manera bimestral. Así que si quieres ser parte de esta ayuda, te dejamos todos los detalles para que no te pierdas nada de este programa que puede beneficiar a varias personas.

¿Cuándo inscribirse a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad?

El programa social, es un apoyo que se entrega de manera directa, sin intermediarios, y está dirigido principalmente a población vulnerable que enfrenta barreras económicas y de acceso a servicios, por lo que también busca garantizar el ejercicio de sus derechos y promover mayor bienestar en su vida diaria.

De acuerdo con información oficial, el registro se realizará:

Del 23 al 29 de marzo de 2026

En módulos del Bienestar instalados en todo el país

Con atención organizada por letra inicial del apellido para evitar aglomeraciones

Esto significa que deberás acudir el día que te corresponda según tu apellido.

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Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad

Para iniciar el trámite, es necesario presentar documentos básicos en original y copia. Los principales requisitos para recibir la Pensión Bienestar para personas con discapacidad son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, entre otros)

CURP actualizada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Certificado médico que acredite discapacidad permanente

Número telefónico de contacto

Es importante que el certificado sea emitido por una institución pública de salud.

¿Cómo y en dónde se hace el registro para recibir la ayuda económica?

Uno de los puntos más importantes es que el registro solo se puede hacer de forma presencial en módulos del Bienestar. Además:

Si la persona no puede acudir, puede solicitar visita domiciliaria

El trámite es gratuito

No necesitas intermediarios

También se recomienda consultar únicamente canales oficiales para evitar fraudes o desinformación.

El trámite se realiza en los Módulos del Bienestar, que se instalan en distintas zonas del país durante el periodo de registro. Para ubicar el más cercano, se puede consultar la página oficial del programa o acudir a oficinas del Bienestar.