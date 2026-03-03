CNTE anuncia paro nacional de 72 horas y marcha en la CDMX

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer que llevará a cabo un paro nacional de 72 horas y una marcha en la Ciudad de México para exigir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ponga atención en sus demandas laborales.

La Asamblea Nacional Representativa (ANR) del magisterio disidente determinó que el próximo 18 de marzo se realizará una movilización que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino donde se instalará un plantón, así como un paro de labores que iniciará el mismo día y finalizará el 20 de marzo.

¿Cuándo será el paro nacional de la CNTE y la marcha en CDMX?

Las exigencias son instalar una mesa una Mesa Nacional entre la CNTE-CNUN y la presidenta Claudia Sheinbaum para dar solución a las demandas de abrogación de la reforma educativa PENA-AMLO, la Ley del ISSSTE 2007 y la instalación de mesas tripartitas.

¿Cuáles son las demandas del magisterio disidente?

Además, la ANR presentó un plan de acción que contempla su asistencia a la Marcha del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo; un mitin en la Embajada de Estados Unidos el 14 de marzo; la Acción Global por Ayotzinapa el 26 de marzo; la Reunión de la Conferencia Nacional de las Resistencias el 14 de marzo; y la actividad de solidaridad a los pueblos agredidos por el imperialismo norteamericano el 6 de marzo.

