Doña Carlota regresa a casa: Conceden prisión domiciliaria debido a su hipertensión y diabetes

Doña Carlota saldrá del penal y continuará su proceso en prisión domiciliaria, tras amparo por problemas de salud y edad avanzada.

Doña Carlota, la mujer de 74 años imputada por disparar contra dos presuntos invasores en una unidad habitacional en el municipio de Chalco, podrá enfrentar su proceso en prisión domiciliaria, luego de que un juzgado autorizara el cambio de medida cautelar.

La decisión se dio tras un juicio de amparo promovido por su defensa, en el que se argumentó que la adulta mayor padece hipertensión y diabetes, además de su edad avanzada. Como parte de las condiciones, deberá portar un dispositivo electrónico de localización y cubrir una garantía económica de 250 mil pesos.

De acuerdo con su hijo, Arturo Santana, Doña Carlota podría regresar a su domicilio entre viernes y sábado, una vez que se concrete el cambio de medida.

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¿Qué pasó en el caso de Doña Carlota?

El caso se remonta a marzo de 2025, cuando la mujer acudió, acompañada de sus hijos, a la unidad habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, con la intención de retirar a personas que presuntamente invadían su vivienda. Pero, ante la negativa de abandonar el inmueble, Doña Carlota disparó contra Justin Márquez, de 19 años, y su padre, Esaú Márquez, de 51, quienes murieron en el lugar.

Tras los hechos, la mujer y dos de sus hijos fueron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo, en Chalco.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó en febrero que un juez dictó una sentencia de seis años de prisión contra Víctor “N”, uno de los implicados en el delito de despojo de vivienda en agravio de Doña Carlota, por los hechos ocurridos en ese mismo municipio.

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